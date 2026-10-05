Hacienda retrasa Verifactu hasta 2028 para alinearlo con la factura electrónica

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Madrid, 5 oct (EFE).- El Ministerio de Hacienda ha vuelto a retrasar la entrada en vigor del sistema de verificación de facturas Verifactu para que coincida con la factura electrónica obligatoria, prevista para octubre 2028, tal y como pedían asesores fiscales, gestores administrativos, pymes y autónomos.

En una nota informativa emitida este lunes, Hacienda explica que ha decidido "alinear" los calendarios de la factura electrónica y del reglamento Verifactu con el objetivo de favorecer la convergencia entre ambos desde el punto de vista normativo y técnico.

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Esto supone retrasar la entrada en vigor de Verifactu, prevista para el 1 de enero de 2027 para quienes tributan en impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto, hasta octubre de 2028, cuando se empezará a implementar la factura electrónica obligatoria para empresarios y profesionales cuya facturación no supera los 8 millones de euros.

Además de esta "alineación" de calendarios, Hacienda prevé abordar una modificación para hacer converger los ámbitos de aplicación y algunos aspectos técnicos de la normativa de cara al futuro reporte digital de la directiva ViDA.

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Este segundo retraso en la implementación de Verifactu, inicialmente prevista para 2026, amplía el margen de adaptación de pymes y autónomos, que a pocos meses de la entrada en vigor del reglamento seguían sin estar preparados.

Pymes y autónomos han denunciado falta de información y un aumento de costes asociados a la transición, por lo que pedían coordinar su implementación con las de la factura electrónica obligatoria entre empresas y profesionales (prevista para 2028) y la directiva europea ViDA (2030).

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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha celebrado este cambio normativo, que, asegura, se deriva de la hoja de ruta que elaboró la propia asociación con el objetivo de buscar una transición más ordenada hacia el nuevo modelo, que redujera costes y evitara duplicidades.

El Verifactu es un sistema de verificación de facturas que refuerza los requisitos que tienen que cumplir los sistemas informáticos de facturación con el objetivo de avanzar en la lucha contra el fraude fiscal.

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Estos requisitos incluyen la generación automática de un registro cada vez que se emite una factura, que no puede ser modificado ni borrado para garantizar su trazabilidad y que tiene que permanecer guardado, ya sea en la Agencia Tributaria (modalidad Verifactu) o en el propio sistema de facturación (modalidad no Verifactu).

Su cumplimiento es obligatorio para todos los profesionales y empresas que utilizan sistemas informáticos de facturación (quedan fuera quienes no facturan o lo hacen a mano), salvo aquellos adscritos al suministro inmediato de información (empresas que facturan más de 6 millones, entre otros) y los residentes en el País Vasco y Navarra, que tienen sus propios sistemas.

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Para cumplir con las nuevas obligaciones, las empresas y profesionales tendrán que sustituir su software de facturación por uno adaptado a los nuevos requisitos y serán los proveedores quienes se encarguen de cumplir la ley. EFE