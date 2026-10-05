Guardiola destaca que España "necesita un gobierno responsable y capaz" y llama a que "hablen las urnas"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido que "España necesita un gobierno responsable y capaz", así como que "dé estabilidad y se dedique a gestionar con un rumbo claro".
María Guardiola se ha pronunciado de esta forma, en un mensaje a través de redes sociales, tras el anuncio este lunes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones al próximo 29 de noviembre.
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"Extremadura tiene mucho que decir", ha resaltado la presidenta de Extremadura, quien ha instado a que "hablen las urnas" en las próximas elecciones.
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