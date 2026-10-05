Espana agencias

Gauff frena en Pekín el sueño de la joven promesa local Sun Xinran y se planta en octavos

Guardar

Pekín, 5 oct (EFE).- La estadounidense Coco Gauff (n.4), tercera favorita y campeona en 2024, puso fin este lunes al recorrido de la china Sun Xinran (n.582), de 16 años, al derrotarla por 7-5 y 6-1 en la tercera ronda del Abierto de China.

Gauff necesitó una hora y treinta minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín para superar a una rival que sostuvo el pulso durante casi toda la primera manga, pero fue perdiendo precisión y serenidad conforme el encuentro se inclinaba hacia la estadounidense.

PUBLICIDAD

Sun mostró desparpajo desde el fondo, con cambios de dirección, golpes angulados y combinaciones de dejada y globo que dificultaron las subidas de Gauff. Tras intercambiar roturas en blanco, la joven china conservó sus servicios y llegó a mandar 5-4, lejos de dejarse intimidar por la diferencia de ranking.

La estadounidense, sin embargo, encontró el momento para imponer su experiencia. Con 5-5, una doble falta de Sun abrió la puerta a la rotura y Gauff entró en pista para castigar el segundo saque. Después cerró la manga en blanco, con un servicio directo.

PUBLICIDAD

El comienzo del segundo parcial dejó ver la dificultad de la adolescente para asimilar ese golpe. Dos dobles faltas consecutivas le costaron su primer servicio y, aunque intentó recomponerse, Gauff aumentó la presión con restos profundos, cambios de dirección y frecuentes incursiones en la red.

Sun todavía recuperó una rotura para el 3-1, pero la respuesta fue inmediata. La estadounidense quebró en blanco y la frustración de la china se hizo más visible, entre primeros saques fallados y errores que deshicieron la solidez de su arranque. Solo ganó uno de los trece puntos disputados con segundo servicio en esa manga.

La derrota cierra un estreno prometedor en un cuadro principal del circuito WTA para Sun, campeona júnior del Abierto de Estados Unidos y finalista este año en Roland Garros y Wimbledon en la misma categoría.

Sus triunfos ante Eva Lys (n.102) y Cristina Bucsa (n.35) la convirtieron en la jugadora más joven en ganar dos partidos en Pekín desde 2004.

Gauff mantiene sus opciones de recuperar el título tras las eliminaciones de las dos principales cabezas de serie del torneo, la kazaja Elena Rybakina y la bielorrusa Aryna Sabalenka, y buscará un puesto en cuartos ante la belga Elise Mertens (n.19), que este lunes derrotó a la letona Jelena Ostapenko (n.32) por 6-2, 3-6 y 6-3. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Científicos descubren cómo se apagan las placas tectónicas y adelantan que una subducción del Pacífico perderá 75 kilómetros: “Su extinción requiere un accidente tectónico”

El equipo del geofísico Brandon Shuck ha logrado fotografiar y cartografiar en tres dimensiones el proceso que atraviesa una zona de subducción

Científicos descubren cómo se apagan las placas tectónicas y adelantan que una subducción del Pacífico perderá 75 kilómetros: “Su extinción requiere un accidente tectónico”

Las jóvenes ahorran unos 990 € en seis meses, frente a los 1.540 de los hombres, y ambos invierten más, pero sin saber de finanzas

El 50% de los varones tiene o ha tenido algún producto de inversión, frente al 28% de las mujeres, pero solo uno de cada diez considera altos sus conocimientos financieros

Las jóvenes ahorran unos 990 € en seis meses, frente a los 1.540 de los hombres, y ambos invierten más, pero sin saber de finanzas

Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 6 de octubre: José Luis reclamará su título y Alejo y Luisa se propondrán desenmascarar a Manuela

Victoria y Mercedes lanzarán a Enriqueta una oferta en el próximo capítulo de ‘Valle Salvaje’

Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 6 de octubre: José Luis reclamará su título y Alejo y Luisa se propondrán desenmascarar a Manuela

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Las ayudas directas para autónomos y empresas de Ceuta empiezan a abonarse este martes

La Agencia Tributaria transferirá 5.000 euros a los trabajadores por cuenta propia y entre 10.000 y 150.000 euros a las sociedades que cumplan los requisitos

Las ayudas directas para autónomos y empresas de Ceuta empiezan a abonarse este martes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jorge Novo, mecánico: “Que conducir en reserva sea malo es uno de los mitos más antiguos de la mecánica”

Jorge Novo, mecánico: “Que conducir en reserva sea malo es uno de los mitos más antiguos de la mecánica”

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

A partir de cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre: plazos y fechas límite para votar

Ayuso agita las dudas sobre una posible “adulteración” de los censos de cara a las elecciones generales: “Pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”

ECONOMÍA

Las jóvenes ahorran unos 990 € en seis meses, frente a los 1.540 de los hombres, y ambos invierten más, pero sin saber de finanzas

Las jóvenes ahorran unos 990 € en seis meses, frente a los 1.540 de los hombres, y ambos invierten más, pero sin saber de finanzas

Las ayudas directas para autónomos y empresas de Ceuta empiezan a abonarse este martes

Retirar aceite de oliva del mercado como baraja el Gobierno puede “encarecerlo” y “reducir su calidad y variedad”, advierte la CNMC

El vídeo viral para entender la crisis de vivienda en España: “Hay más hogares que casas”

Feijóo anuncia sus propuestas en vivienda: de construir 250.000 casas al año a rebajar el IVA al 4% para jóvenes

DEPORTES

Jiri Lehecka, el rival de Alcaraz en la final de Tokio: atleta multidisciplinar y verdugo de Nadal en su último partido en Madrid

Jiri Lehecka, el rival de Alcaraz en la final de Tokio: atleta multidisciplinar y verdugo de Nadal en su último partido en Madrid

Santi Denia, el alumno de Luis de la Fuente, señala al jugador que está al mismo nivel que Lamine Yamal: también juega en el FC Barcelona

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

Gemma Arenas, la estrella española de la ultradistancia y bronce en los Mundiales de 100 km: “La carrera fue muy dura, fue un infierno que pagamos todos”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos