Gauff frena en Pekín el sueño de la joven promesa local Sun Xinran y se planta en octavos

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Pekín, 5 oct (EFE).- La estadounidense Coco Gauff (n.4), tercera favorita y campeona en 2024, puso fin este lunes al recorrido de la china Sun Xinran (n.582), de 16 años, al derrotarla por 7-5 y 6-1 en la tercera ronda del Abierto de China.

Gauff necesitó una hora y treinta minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín para superar a una rival que sostuvo el pulso durante casi toda la primera manga, pero fue perdiendo precisión y serenidad conforme el encuentro se inclinaba hacia la estadounidense.

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Sun mostró desparpajo desde el fondo, con cambios de dirección, golpes angulados y combinaciones de dejada y globo que dificultaron las subidas de Gauff. Tras intercambiar roturas en blanco, la joven china conservó sus servicios y llegó a mandar 5-4, lejos de dejarse intimidar por la diferencia de ranking.

La estadounidense, sin embargo, encontró el momento para imponer su experiencia. Con 5-5, una doble falta de Sun abrió la puerta a la rotura y Gauff entró en pista para castigar el segundo saque. Después cerró la manga en blanco, con un servicio directo.

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El comienzo del segundo parcial dejó ver la dificultad de la adolescente para asimilar ese golpe. Dos dobles faltas consecutivas le costaron su primer servicio y, aunque intentó recomponerse, Gauff aumentó la presión con restos profundos, cambios de dirección y frecuentes incursiones en la red.

Sun todavía recuperó una rotura para el 3-1, pero la respuesta fue inmediata. La estadounidense quebró en blanco y la frustración de la china se hizo más visible, entre primeros saques fallados y errores que deshicieron la solidez de su arranque. Solo ganó uno de los trece puntos disputados con segundo servicio en esa manga.

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La derrota cierra un estreno prometedor en un cuadro principal del circuito WTA para Sun, campeona júnior del Abierto de Estados Unidos y finalista este año en Roland Garros y Wimbledon en la misma categoría.

Sus triunfos ante Eva Lys (n.102) y Cristina Bucsa (n.35) la convirtieron en la jugadora más joven en ganar dos partidos en Pekín desde 2004.

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Gauff mantiene sus opciones de recuperar el título tras las eliminaciones de las dos principales cabezas de serie del torneo, la kazaja Elena Rybakina y la bielorrusa Aryna Sabalenka, y buscará un puesto en cuartos ante la belga Elise Mertens (n.19), que este lunes derrotó a la letona Jelena Ostapenko (n.32) por 6-2, 3-6 y 6-3. EFE

(foto)