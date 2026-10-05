Exteriores concede el Collar y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al presidente de Finlandia y a su esposa

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El Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea ha concedido el Collar de la Orden de Isabel la Católica al presidente de la República de Finlandia, Cai-Göran Alexander Stubb, y la Gran Cruz a su esposa, Suzanne Elizabeth InnesStubb, según se detalla del Boletín Oficial del Estado.

Propuesto por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y deliberado en el Consejo de Ministros del pasado martes 29 de septiembre, también se le ha concedido la Gran Cruz al primer ministro de la República de Finlandia, Antti Petteri Orpo.

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Asimismo, Exteriores también ha otorgado la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al presidente del Parlamento finlandés, Jussi Kristian Halla-aho; a la Ministra de Asuntos Exteriores, Elina Maria Valtonen; al Jefe del Gabinete de la Presidencia, Lauri Antero Tierala; al Embajador de Finlandia en España, Jari Petteri Luoto; y al Secretario Permanente de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Tuomas Tapio.