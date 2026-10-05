Envían una nueva alerta a vecinos de Barcelona y L'Hospitalet por lluvias torrenciales

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Barcelona, 5 oct (EFE).- Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha emitido, poco antes de las 10:00 horas, un nuevo Es-Alert, en este caso para los vecinos de Barcelona y de L'Hospitalet de Llobregat, entre otros municipios, por lluvias torrenciales previstas hasta las 14:00 horas de este lunes, en el que pide restringir la movilidad.

Además, se recomienda a la población evitar las actividades en el exterior, evitar zonas inundables como ríos y rieras y no bajar a subterráneos.

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En concreto, se ha enviado esta nueva alerta a las comarcas del Barcelonès, Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Maresme y la Selva, advirtiéndoles de lluvias torrenciales hasta las 14:00 horas de hoy.

Protección Civil de la Generalitat recuerda que en caso de estar en una situación de riesgo hay que llamar al teléfono de emergencias 112.

Ante estas nuevas alertas, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistido en hacer un llamamiento a la ciudadanía para pedir la "máxima precaución" ante este episodio de lluvias torrenciales.

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En un apunte en su cuenta de X, el presidente catalán pide evitar los desplazamientos innecesarios, evitar ríos, rieras, subterráneos y zonas bajas. En caso de que el agua suba, aconseja subir a plantas superiores de edificios. EFE