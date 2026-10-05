El Sindicato de Inquilinas aplaude que UGT y CCOO hayan respaldado su llamada a la huelga

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Madrid, 5 oct (EFE).- El Sindicato de Inquilinas ha aplaudido que UGT y CCOO se hayan puesto de su lado al acordar este lunes la convocatoria de una huelga general de 24 horas para este otoño, una movilización que pretende reivindicar salarios suficientes para acceder a una vivienda digna.

El acuerdo de los sindicatos CCOO y UGT tendrá que ser ahora ratificado por sus máximos órganos de dirección.

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"Estamos muy contentas de que los dos sindicatos con más afiliación de nuestro Estado se hayan puesto al lado de todo un movimiento que lleva 10 días en la calle luchando por el derecho a una vivienda digna", ha señalado la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, en declaraciones a los medios.

A su juicio, la huelga "será obra de todo el pueblo, del "poder popular", y ha hecho un llamamiento a otros sindicatos y movimientos sociales para que se sumen a la convocatoria.

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"Desde los sindicatos de inquilinas no vamos a dejar de trabajar para que haya una auténtica unidad popular de todas las trabajadoras de este país para conquistar nuestro derecho a la vivienda", ha advertido.

UGT y CCOO han informado en un comunicado del acuerdo y han señalado que la fecha definitiva de la huelga se analizará con las organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas.

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Al respecto, la portavoz de esta organización ha adelantado que a finales de semana se podrá anunciar la fecha, las reivindicaciones, el proceso organizativo y el calendario de movilizaciones "para que sea una huelga verdaderamente masiva, que paralice el país y logre ganar sus reivindicaciones".

Esta mañana, tras el anuncio de la convocatoria de elecciones, la portavoz ha asegurado que mantendrán la acampada en la Puerta del Sol, y ha llamado a todos los sectores a unirse en la huelga general que será, según ha adelantado, el próximo noviembre. EFE

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