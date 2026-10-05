El PSOE retrasa la reunión de la Ejecutiva federal a las 17:00 horas de este lunes

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Madrid, 5 oct (EFE).- El PSOE ha retrasado la reunión de su Ejecutiva federal a las 17:00 horas de este lunes después del anuncio del presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre.

En un comunicado los socialistas han precisado el cambio de hora de la reunión de la Ejecutiva que estaba prevista para las 11:00 horas de esta mañana.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre, en una comparecencia en el palacio de la Moncloa a primera hora.

Sánchez ha defendido el trabajo de su Gobierno durante la legislatura y ha llamado a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la "ola ultraderechista" que involuciona y recorta derechos o desean que España siga siendo "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental". EFE

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