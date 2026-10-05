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El Güímar afirma que la seguridad estaba garantizada en el partido contra el Hortaleza

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Santa Cruz de Tenerife, 5 oct (EFE).- El Atlético Unión Güímar se ha desvinculado de los hechos ocurridos ayer en los exteriores del campo José Ramos de Tasagaya y ha manifestado que durante el partido de la Copa de Rey contra el Sporting Hortaleza, que fue suspendido a petición de los madrileños, la seguridad estaba totalmente garantizada.

El autobús del equipo madrileño fue apedreado en las inmediaciones del campo municipal José Ramos de Tasagaya y luego, ya en la instalación, se produjeron momentos de tensión entre los componentes de ambos bloques, por lo que el Sporting Hortaleza optó por no jugar al entender que no se garantizaba su seguridad.

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En un comunicado difundido en sus redes sociales, Atlético Unión Güímar afirma "que se ve en la obligación" de realizar el presente comunicado con el objetivo de aclarar determinados hechos y defender la imagen de la entidad.

Aclara que ninguno de los hechos acontecidos en los exteriores de Tasagaya tiene vinculación alguna con este club y reitera que condena de manera firme y contundente cualquier acto de violencia.

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Niega que se produjera rotura de cristales por el lanzamiento de piedras en el autobús que transportaba a los madrileños y recuerda que el delegado de ese equipo transmitió al árbitro que el equipo había llegado con retraso a las instalaciones deportivas porque aficionados del conjunto local les habían lanzado objetos al autobús y que habían roto un cristal”.

Como consecuencia de estas afirmaciones, se pusieron en contacto con la empresa de autobuses para verificar si efectivamente se había producido rotura de lunas.

"Desde la empresa, a través de un informe que obra en nuestro poder, desmienten este extremo. Además, nos han facilitado videos en los que puede comprobarse que no existe ninguna luna rota", añade el club.

Además agradece a la afición de Güímar su comportamiento ejemplar y haber respondido de manera extraordinaria, aunque reconoce que en el partido se produjeron algunos episodios de tensión entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos clubes.

Al respecto indica que el entrenador del Unión Güímar, Aythamy Díaz, fue agredido por un miembro del cuerpo técnico del equipo rival.

Añade que la seguridad en el recinto deportivo estaba totalmente garantizada y precisa que no es una consideración de este club sino que queda reflejada tanto por el árbitro en el acta como por las autoridades presentes en el recinto.

"Este club quiso disputar el encuentro con toda su afición, cumpliendo con los requisitos establecidos para ello. Sin embargo, fue el equipo visitante el que finalmente se negó a disputar el encuentro. Según el acta del encuentro, el colegiado señaló que el partido quedaba suspendido ante la decisión expresa del Sporting Hortaleza de no jugar el partido”, añade.

El Unión Güímar lamenta la difusión de informaciones que consideran "falsas y que pueden perjudicar gravemente la imagen" de la entidad. "No vamos a permitir que nadie manche el nombre y la reputación del Atlético Unión Güímar", añade.

Advierte de que aportará pruebas y documentación disponibles ante los organismos correspondientes y confía en que sean estos quienes determinen lo que corresponda y señala que lo sucedido en el exterior de Tasagaya es "inadmisible". EFE

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