El Gobierno dice que los dos nuevos decretos de vivienda tienen "cambios no sustanciales"

Guardar

Madrid, 5 oct (EFE).- Los dos decretos ley en materia de vivienda que el Consejo de Ministros aprobará este martes conllevan "cambios no sustanciales" respecto a los derogados el pasado viernes en el Congreso, según han informado fuentes del Ejecutivo.

Las mismas fuentes han precisado que estos textos debe ser diferentes a los rechazados la semana pasada para que puedan ser aprobados, y es por ello que se introducen estos cambios.

PUBLICIDAD

En el Gobierno confían en que los decretos puedan ser convalidados en la Diputación Permanente del Congreso aunque aún no han puesto fecha para que este órgano se reúna para poder votarlos.

También han defendido la legalidad de llevar a la Diputación Permanente unos decretos que, más allá de los cambios no sustanciales introducidos, conservarán las medidas rechazadas por el pleno de la Cámara Baja con los votos de PP, Vox, Junts y UPN.

PUBLICIDAD

La Diputación Permanente, apuntan las mismas fuentes, es un órgano democrático y absolutamente operativo cuando las Cortes están disueltas. EFE