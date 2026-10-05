El Espanyol regresará a Las Llanas después de 36 años

Guardar

Bilbao, 5 oct (EFE).- El RCD Espanyol, emparejado con el Sestao River en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, visitará el Campo Municipal de Las Llanas 36 años después de su hasta ahora primera y única comparecencia en el histórico estadio vizcaíno.

Fue el 6 de mayo de 1990 frente al entonces Sestao Sport en un partido correspondiente a la 35ª jornada de Segunda División que acabó con empate a dos tantos.

PUBLICIDAD

Gay (m.21) y Orejuela (m.83) adelantaron al equipo entrenado por Juanjo Díaz, pero Jon García (m.87) y Bustinza (m.91) nivelaron el marcador para los de Blas Ziarreta en la recta final, con el ahora técnico José Luis Mendilibar sobre el terreno de juego.

El cuadro blanquiazul jugó aquel partido con N'Kono, Eloy, Mendiondo (Zubillaga, m.83), Albesa, Maestre, Gay, Wuttke (Lema, m.79), Orejuela, Luis Martín, Pineda y Escaich.

El once del conjunto verdinegro, por su parte, fue el formado por Elola, Mujika (Mendilibar, m.45), Bustinza, Irureta, Bilbo, Sukunza (Jon García, m.79), Xabier, Aitor Martínez, Astiazaran, Bikandi y Luke. EFE

PUBLICIDAD

ibn/cc/jl