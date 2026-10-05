Espana agencias

El equipo Movistar despide a Ángel Arroyo, una figura "fundamental" en sus primeros pasos

Guardar

Madrid, 5 oct (EFE).- El equipo Movistar, a través de su gerente general Eusebio Unzué, despidió al exciclista profesional Ángel Arroyo Lanchas, fallecido en la noche del domingo en el Complejo Asistencial de Ávila, tras cerca de dos semanas ingresado afrontando una grave enfermedad detectada hace medio año.

En una sentida carta publicada este lunes por Movistar en su cuenta de la red social 'X', Unzué, prácticamente a título personal, recordó varias vivencias junto a Arroyo, al que agradeció su trayectoria y su trabajo para "cimentar" el equipo Movistar.

PUBLICIDAD

"Estoy muy triste Ángel. Siempre tuve una especial devoción por ti, que has sido una persona con un enorme significado para mí, tanto en lo personal como en la historia de este equipo. Llegaste en 1982, cuando apenas llevábamos dos años de esta aventura, y fuiste uno de los que nos marcaste el camino. Aquella Vuelta del 82, el podio en nuestro primer Tour del 83, fueron fundamentales para empezar a entender hasta dónde podía llegar este equipo", comenzó.

"Me marcaste personalmente durante aquellos años en los que tuve la suerte de compartir contigo tantas experiencias y tantos grandes momentos. Pero, sobre todo, ayudaste a cimentar las bases de este equipo y de una forma de entender el ciclismo que nos ha acompañado desde entonces: estar siempre ahí, peleando por las clasificaciones generales y por las grandes vueltas", continuó.

PUBLICIDAD

Natural de El Barraco, tierra de otros grandes ciclistas como Carlos Sastre, ganador del Tour de Francia 2008, José María Jiménez Sastre, más conocido como 'El Chava', y Francisco Mancebo, Arroyo fue uno de los grandes referentes del ciclismo español de la década de los años ochenta.

Fue capitán y uno de los grandes pioneros de su equipo, el cual es hoy en día reconocido como Movistar Team, y en su escrito, Arroyo le colocó a la altura de José Miguel Echavarri.

"Junto a nuestro maestro, José Miguel, fuiste una parte fundamental de aquellos primeros pasos y de los cimientos sobre los que hemos construido todo lo que vino después. Te recordaremos por infinidad de detalles y de momentos, pero, sobre todo, por la huella que dejaste en todos nosotros. Has conseguido que nunca nos olvidemos de ti querido Ángel", finalizó. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El hotel español que ha acogido al rey Felipe y la reina Letizia en Helsinki: suite presidencial por 4.800 euros la noche, estilo escandinavo y spa

El Hotel NH Grand Hansa ha sido la primera parada de los monarcas en su viaje a Finlandia

El hotel español que ha acogido al rey Felipe y la reina Letizia en Helsinki: suite presidencial por 4.800 euros la noche, estilo escandinavo y spa

Boniato relleno de queso cottage, pasas y anacardos: una receta dulce con la que puedes sorprender a tus invitados este otoño

Un plato sencillo y diferente con un contraste de texturas muy llamativo

Boniato relleno de queso cottage, pasas y anacardos: una receta dulce con la que puedes sorprender a tus invitados este otoño

Mercado Medieval de Sagunto 2026: cuatro días con una programación amplia de artesanía y espectáculos nocturnos

El evento combina la visita con el castillo y el Teatro Romano, y estará abierto tanto por las mañanas como por las tardes, coincidiendo con el Día de la Comunidad Valenciana

Mercado Medieval de Sagunto 2026: cuatro días con una programación amplia de artesanía y espectáculos nocturnos

De la lección de estilo de las plumas de la reina Letizia al discurso del rey Felipe VI: así ha sido el primer día de los reyes en Finlandia

Los monarcas han comenzado su visita en Helsinki con un encuentro con españoles residentes en Finlandia

De la lección de estilo de las plumas de la reina Letizia al discurso del rey Felipe VI: así ha sido el primer día de los reyes en Finlandia

Los sindicatos pactan convocar una huelga general en otoño por la crisis de vivienda antes de que empiece la campaña electoral

CCOO y UGT apelan a las organizaciones empresariales para que desbloqueen la negociación colectiva y garanticen retribuciones que cubran bienes básicos

Los sindicatos pactan convocar una huelga general en otoño por la crisis de vivienda antes de que empiece la campaña electoral
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El incendio real que inspiró una de las tramas de ‘La bola negra’ y que Lorca presenció en 1932: “Envuelto en aquellas llamas se iba algo que detestábamos”

El incendio real que inspiró una de las tramas de ‘La bola negra’ y que Lorca presenció en 1932: “Envuelto en aquellas llamas se iba algo que detestábamos”

Jorge Novo, mecánico: “Que conducir en reserva sea malo es uno de los mitos más antiguos de la mecánica”

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

A partir de cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre: plazos y fechas límite para votar

ECONOMÍA

Los sindicatos pactan convocar una huelga general en otoño por la crisis de vivienda antes de que empiece la campaña electoral

Los sindicatos pactan convocar una huelga general en otoño por la crisis de vivienda antes de que empiece la campaña electoral

Vox dice que el sistema de pensiones es “un zombi” que ha “quebrado” y propone un modelo que combine “reparto y capitalización individual”

Las fórmulas de Europa para frenar la crisis de vivienda: en los últimos 15 años los precios en la UE han subido un 53%

Las jóvenes ahorran unos 990 € en seis meses, frente a los 1.540 de los hombres, y ambos invierten más, pero sin saber de finanzas

Las ayudas directas para autónomos y empresas de Ceuta empiezan a abonarse este martes

DEPORTES

Ilia Topuria ya tiene nuevo rival: no es ni una revancha con Gaethje ni un combate contra Paddy Pimblett

Ilia Topuria ya tiene nuevo rival: no es ni una revancha con Gaethje ni un combate contra Paddy Pimblett

La reflexión de Rafa Nadal sobre la vulnerabilidad de los deportistas: “Somos seres humanos, no superhéroes”

Jiri Lehecka, el rival de Alcaraz en la final de Tokio: atleta multidisciplinar y verdugo de Nadal en su último partido en Madrid

Santi Denia, el alumno de Luis de la Fuente, señala al jugador que está al mismo nivel que Lamine Yamal: también juega en el FC Barcelona

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga