El equipo Movistar despide a Ángel Arroyo, una figura "fundamental" en sus primeros pasos

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Madrid, 5 oct (EFE).- El equipo Movistar, a través de su gerente general Eusebio Unzué, despidió al exciclista profesional Ángel Arroyo Lanchas, fallecido en la noche del domingo en el Complejo Asistencial de Ávila, tras cerca de dos semanas ingresado afrontando una grave enfermedad detectada hace medio año.

En una sentida carta publicada este lunes por Movistar en su cuenta de la red social 'X', Unzué, prácticamente a título personal, recordó varias vivencias junto a Arroyo, al que agradeció su trayectoria y su trabajo para "cimentar" el equipo Movistar.

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"Estoy muy triste Ángel. Siempre tuve una especial devoción por ti, que has sido una persona con un enorme significado para mí, tanto en lo personal como en la historia de este equipo. Llegaste en 1982, cuando apenas llevábamos dos años de esta aventura, y fuiste uno de los que nos marcaste el camino. Aquella Vuelta del 82, el podio en nuestro primer Tour del 83, fueron fundamentales para empezar a entender hasta dónde podía llegar este equipo", comenzó.

"Me marcaste personalmente durante aquellos años en los que tuve la suerte de compartir contigo tantas experiencias y tantos grandes momentos. Pero, sobre todo, ayudaste a cimentar las bases de este equipo y de una forma de entender el ciclismo que nos ha acompañado desde entonces: estar siempre ahí, peleando por las clasificaciones generales y por las grandes vueltas", continuó.

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Natural de El Barraco, tierra de otros grandes ciclistas como Carlos Sastre, ganador del Tour de Francia 2008, José María Jiménez Sastre, más conocido como 'El Chava', y Francisco Mancebo, Arroyo fue uno de los grandes referentes del ciclismo español de la década de los años ochenta.

Fue capitán y uno de los grandes pioneros de su equipo, el cual es hoy en día reconocido como Movistar Team, y en su escrito, Arroyo le colocó a la altura de José Miguel Echavarri.

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"Junto a nuestro maestro, José Miguel, fuiste una parte fundamental de aquellos primeros pasos y de los cimientos sobre los que hemos construido todo lo que vino después. Te recordaremos por infinidad de detalles y de momentos, pero, sobre todo, por la huella que dejaste en todos nosotros. Has conseguido que nunca nos olvidemos de ti querido Ángel", finalizó. EFE