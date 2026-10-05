El Barcelona ingresó 1,3 millones de euros en entradas por el 'clásico' femenino

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(Corrige la BC1240 con los datos facilitados por el club, que ingresó 1,3 millones de euros y no 1,2 como dijo inicialmente Fort por error)

Barcelona, 5 oct (EFE).- El FC Barcelona ingresó 1,3 millones de euros por la venta de entradas del 'Clásico' femenino de la sexta jornada de la Liga F Moeve, que el conjunto azulgrana ganó este domingo al Real Madrid por 7-0 en el Spotify Camp Nou.

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Así lo anunció este lunes la vicepresidenta del área institucional del FC Barcelona, Maria Elena Fort, durante la segunda edición de 'The Change Congress', un congreso celebrado en el CosmoCaixa de Barcelona que aborda el presente y el futuro del deporte femenino. Esta recaudación supone un récord en la historia de la Liga F Moeve.

"Hemos conseguido estabilizar unos 40.000 espectadores que son capaces de generar unos ingresos de 1,3 millones de euros, una cifra que se acerca mucho a la de cualquier partido que puede hacer un equipo masculino alrededor del mundo", afirmó la dirigente azulgrana.

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El encuentro, pese a comenzar dos horas más tarde de lo previsto debido a la alerta meteorológica que afectó al litoral catalán, congregó a 40.533 espectadores en el Spotify Camp Nou. EFE

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