EH Bildu dice estar listo para elecciones y que se puede "cerrar la puerta a la derecha"

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Vitoria, 5 oct (EFE).- El secretario de Relaciones Políticas de EH Bildu y portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta, ha afirmado este lunes que su formación está preparada para afrontar las elecciones generales y que "el partido no está decidido" porque existen posibilidades de "cerrar las puertas a la derecha".

Elejabarrieta ha opinado, en una entrevista en Naiz Irratia, sobre el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien convocará los comicios para el 29 de noviembre.

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Por la tarde se reunirá la ejecutiva de la formación soberanista y será su secretario general, Arnaldo Otegi, quien fije la posición oficial del partido ante el adelanto electoral.

El senador abertzale ha alertado de que existe una corriente de opinión y "un interés" que sostiene que "un posible gobierno del PP-Vox es imparable", pero EH Bildu se resiste a aceptar esa tesis porque cree que "hay partido y que hay posibilidad de cerrar las puertas a la derecha".

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"Hace tres años, cuando se llevaron a cabo las anteriores elecciones, había una corriente de opinión similar. La mayoría decía que era imposible cerrar las puertas a un posible gobierno del PP", ha recordado, tras afirmar que su partido saldrá a "ganar este partido" porque cree que "cerrar las puertas a la derecha y a la extrema derecha es lo que se tiene que hacer".

Ha afirmado que para EH Bildu no es relevante "cuándo" sino "para qué se convocan estas elecciones", al tiempo que ha manifestado que "Euskal Herria también está preparada" como se ha demostrado con las masivas movilizaciones por la vivienda de este fin de semana. EFE

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