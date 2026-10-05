Domínguez: "Es un sorteo muy positivo porque es un desplazamiento corto"

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Pontevedra, 5 oct (EFE).- El entrenador del Pontevedra, Rubén Domínguez, valoró “muy positivamente” el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey porque al medirse al Arosa no tendrán que viajar fuera de Galicia.

“Dentro de lo que nos podía tocar, es un sorteo que valoramos muy positivamente por una cuestión logística ya que es un desplazamiento corto entre el partido de León y el de Barakaldo, además de que nos enfrentamos a un rival que ya conocemos de enfrentarnos en la pretemporada”, manifestó.

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El técnico granate asume que aquel partido “ya queda lejos” y el contexto será “totalmente diferente”, aunque al tratarse de un equipo cercano “tenemos facilidad para seguirlo, conocer bien cómo llega y preparar el partido con la máxima información posible”.

“Nuestro objetivo está claro y no es otro que respetar muchísimo al Arosa, preparar la eliminatoria con seriedad y competir para pasar la ronda, ya que la Copa es una competición muy bonita y queremos disfrutarla. Para eso tenemos que ir allí con la mentalidad adecuada y hacer un gran partido”, avisó. EFE

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dmg/jl