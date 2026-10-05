Espana agencias

Domínguez: "Es un sorteo muy positivo porque es un desplazamiento corto"

Guardar

Pontevedra, 5 oct (EFE).- El entrenador del Pontevedra, Rubén Domínguez, valoró “muy positivamente” el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey porque al medirse al Arosa no tendrán que viajar fuera de Galicia.

“Dentro de lo que nos podía tocar, es un sorteo que valoramos muy positivamente por una cuestión logística ya que es un desplazamiento corto entre el partido de León y el de Barakaldo, además de que nos enfrentamos a un rival que ya conocemos de enfrentarnos en la pretemporada”, manifestó.

PUBLICIDAD

El técnico granate asume que aquel partido “ya queda lejos” y el contexto será “totalmente diferente”, aunque al tratarse de un equipo cercano “tenemos facilidad para seguirlo, conocer bien cómo llega y preparar el partido con la máxima información posible”.

“Nuestro objetivo está claro y no es otro que respetar muchísimo al Arosa, preparar la eliminatoria con seriedad y competir para pasar la ronda, ya que la Copa es una competición muy bonita y queremos disfrutarla. Para eso tenemos que ir allí con la mentalidad adecuada y hacer un gran partido”, avisó. EFE

PUBLICIDAD

dmg/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Científicos descubren cómo se apagan las placas tectónicas y adelantan que una subducción del Pacífico perderá 75 kilómetros: “Su extinción requiere un accidente tectónico”

El equipo del geofísico Brandon Shuck ha logrado fotografiar y cartografiar en tres dimensiones el proceso que atraviesa una zona de subducción

Científicos descubren cómo se apagan las placas tectónicas y adelantan que una subducción del Pacífico perderá 75 kilómetros: “Su extinción requiere un accidente tectónico”

Las jóvenes ahorran unos 990 € en seis meses, frente a los 1.540 de los hombres, y ambos invierten más, pero sin saber de finanzas

El 50% de los varones tiene o ha tenido algún producto de inversión, frente al 28% de las mujeres, pero solo uno de cada diez considera altos sus conocimientos financieros

Las jóvenes ahorran unos 990 € en seis meses, frente a los 1.540 de los hombres, y ambos invierten más, pero sin saber de finanzas

Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 6 de octubre: José Luis reclamará su título y Alejo y Luisa se propondrán desenmascarar a Manuela

Victoria y Mercedes lanzarán a Enriqueta una oferta en el próximo capítulo de ‘Valle Salvaje’

Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 6 de octubre: José Luis reclamará su título y Alejo y Luisa se propondrán desenmascarar a Manuela

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Las ayudas directas para autónomos y empresas de Ceuta empiezan a abonarse este martes

La Agencia Tributaria transferirá 5.000 euros a los trabajadores por cuenta propia y entre 10.000 y 150.000 euros a las sociedades que cumplan los requisitos

Las ayudas directas para autónomos y empresas de Ceuta empiezan a abonarse este martes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jorge Novo, mecánico: “Que conducir en reserva sea malo es uno de los mitos más antiguos de la mecánica”

Jorge Novo, mecánico: “Que conducir en reserva sea malo es uno de los mitos más antiguos de la mecánica”

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

A partir de cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre: plazos y fechas límite para votar

Ayuso agita las dudas sobre una posible “adulteración” de los censos de cara a las elecciones generales: “Pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”

ECONOMÍA

Las jóvenes ahorran unos 990 € en seis meses, frente a los 1.540 de los hombres, y ambos invierten más, pero sin saber de finanzas

Las jóvenes ahorran unos 990 € en seis meses, frente a los 1.540 de los hombres, y ambos invierten más, pero sin saber de finanzas

Las ayudas directas para autónomos y empresas de Ceuta empiezan a abonarse este martes

Retirar aceite de oliva del mercado como baraja el Gobierno puede “encarecerlo” y “reducir su calidad y variedad”, advierte la CNMC

El vídeo viral para entender la crisis de vivienda en España: “Hay más hogares que casas”

Feijóo anuncia sus propuestas en vivienda: de construir 250.000 casas al año a rebajar el IVA al 4% para jóvenes

DEPORTES

Jiri Lehecka, el rival de Alcaraz en la final de Tokio: atleta multidisciplinar y verdugo de Nadal en su último partido en Madrid

Jiri Lehecka, el rival de Alcaraz en la final de Tokio: atleta multidisciplinar y verdugo de Nadal en su último partido en Madrid

Santi Denia, el alumno de Luis de la Fuente, señala al jugador que está al mismo nivel que Lamine Yamal: también juega en el FC Barcelona

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

Gemma Arenas, la estrella española de la ultradistancia y bronce en los Mundiales de 100 km: “La carrera fue muy dura, fue un infierno que pagamos todos”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos