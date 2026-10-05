Detenido el hijo del matrimonio asesinado a golpes con una mancuerna en Madrid

Madrid, 5 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del asesinato a golpes de sus padres con una mancuerna, un matrimonio hallado muerto esta madrugada en su vivienda del Paseo de Husares de Madrid, han informado a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Pedro Sánchez convoca elecciones generales el 29 de noviembre
El presidente del Gobierno ha modificado finalmente su agenda este lunes para ofrecer una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa
Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 5 al 8 de octubre: Carmen Maura, Maribel Verdú, José Mota, David Bustamante y Luis Zahera
Pablo Motos reúne esta semana en Antena 3 a grandes nombres del cine, la televisión y la música para hablar de sus próximos proyectos
La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre
Así amanecieron los precios de los carburantes en seis de las ciudades más importantes de España
Sentadilla Zercher, un ejercicio ideal para trabajar los cuádriceps y la fuerza de los brazos
Este tipo de sentadilla es una alternativa ideal a la sentadilla trasera convencional
Más de 25.000 mujeres piden ayuda al Gobierno al quedarse sin tratamiento para la menopausia: “Solo quiero ir a la farmacia y encontrar mi medicación”
Rebeca Marín ha recogido cerca de 25.000 firmas ante el desabastecimiento de terapias hormonales en España
MÁS NOTICIAS