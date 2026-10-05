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Detenido el hijo del matrimonio asesinado a golpes con una mancuerna en Madrid

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Madrid, 5 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del asesinato a golpes de sus padres con una mancuerna, un matrimonio hallado muerto esta madrugada en su vivienda del Paseo de Husares de Madrid, han informado a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía. EFE

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