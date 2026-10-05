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De la Fuente, de Lamine Yamal: "Siempre quiere jugar, tiene la ansiedad de ser el mejor"

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Redacción deportes, 5 oct (EFE).- El seleccionador español, Luis de la Fuente, aseguró este lunes que el extremo del Barcelona Lamine Yamal "siempre quiere jugar" y "tiene la ansiedad de ser el mejor", por lo que consideró comprensible su actitud de querer estar siempre sobre el terreno de juego.

De la Fuente analizó el rendimiento de Lamine Yamal en la rueda de prensa que ofreció en el estadio Poljud de Split, donde este martes España se enfrentará con Croacia en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

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"Lamine siempre quiere jugar (...) Luego nosotros evaluamos si es conveniente o no. Lamime está en un fantástico momento, es un referente par todo el equipo y es un competidor nato. Está en un mejor momento para jugar el gran partido que puede ser el de mañana. Celebramos que sea así", explicó el técnico.

De la Fuente elogió que la estrella del Barcelona tenga esa actitud con solo 19 años y consideró entendible su deseo de ser siempre titular.

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A la pregunta de si percibe que el extremo ya no tiene el ansia que confesó que tuvo en el pasado Mundial por destacar, el seleccionador respondió: "Lamine tiene ansiedad porque quiere ser el mejor. Es un ganador nato, en todo quiere ser competitivo. Es normal"

"Tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que sabe que puede dar. No quiero que tenga un sentido negativo la ansiedad, todo lo contrario. El competidor de verdad está ansioso hoy de que llegue la competición", señaló De la Fuente. EFE

(foto) (vídeo)

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