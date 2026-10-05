Consumo alerta de la venta de tostadas sin gluten que sí contienen este alérgeno

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Madrid, 5 oct (EFE).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, ha advertido de la presencia de gluten en tostadas crujientes sarraceno de la marca Santiveri BIO etiquetadas como "sin gluten" y distribuidas en 14 comunidades autónomas.

La agencia ha detallado que el producto implicado es el que se vende en estuche de 100 gramos, a temperatura ambiente y con fecha de consumo preferente 01/12/2027.

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En concreto, se ha constatado su distribución en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para que verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

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Como medida de precaución, se recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que pudieran tener el producto se abstengan de consumirlo.

Su ingesta, en cambio, no comporta ningún riesgo para el resto de la población. EFE