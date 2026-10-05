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Condenan al propietario que cortó la luz y el agua a una anciana para echarla de la casa

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Almería, 5 oct (EFE).- El Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar (Almería) ha condenado por un delito de coacciones al propietario de una vivienda, adquirida en subasta tras un embargo, por cortar el suministro de luz y agua a la anterior dueña, de 88 años, para forzar su salida del inmueble.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE y que ha sido dictada por el magistrado Claudio García Vidales, titular de la plaza número 5, es firme tras haberse alcanzado un acuerdo de conformidad porque el acusado admitió los hechos.

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El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente una pena de 21 meses de multa, pero, al aplicarse la reducción legal de un tercio por la conformidad del encausado, la condena se ha fijado finalmente en 14 meses de multa, a razón de una cuota diaria de siete euros (un total de 2.940 euros), además del abono de las costas procesales.

Según recoge la resolución judicial, los hechos ocurrieron en un momento no determinado del mes de julio de este año, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) apunta en una nota que habría sido en agosto.

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El acusado retiró los suministros guiado por el ánimo de que las ocupantes abandonaran la vivienda. El texto judicial detalla que en ese momento residían legítimamente en la casa tanto la anciana de 88 años como una segunda persona, ya que todavía no se había producido el lanzamiento judicial tras el embargo.

El procedimiento judicial, tramitado como diligencias urgentes, tuvo su origen en un atestado instruido por agentes del puesto de la Guardia Civil de Roquetas de Mar.

Este fallo pone fin al caso que motivó una reciente advertencia pública del mismo juzgado. El magistrado alertó entonces de que algunos propietarios estaban malinterpretando una sentencia del Tribunal Supremo para aplicar medidas coercitivas contra personas embargadas o inquilinos con impagos circunstanciales, confundiéndolos con 'okupas' ilegales.

La anciana afectada había estado abonando la hipoteca del inmueble durante 25 años antes de sufrir el revés económico y, hasta el momento en que le cortaron los suministros básicos, venía cumpliendo puntualmente con el pago de los recibos de la luz y el agua. Las actuaciones han sido remitidas al Juzgado de lo Penal correspondiente para la ejecución de la pena. EFE

mma/bfv/jlp

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