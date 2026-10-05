CHA emplaza a la izquierda aragonesa a trabajar para conseguir una única papeleta en las elecciones generales

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El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, ha emplazado este lunes, 5 de octubre, a la izquierda aragonesa a "trabajar para conseguir una única papeleta en las elecciones generales".

"La legislatura ya no daba más de sí, ahora toca trabajar para conseguir una mayoría progresista que permita llevar a cabo las medidas necesarias para que los aragoneses y aragonesas tengan una vida digna", ha señalado.

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En este sentido, Jorge Pueyo se ha marcado como objetivo "garantizar que la voz de Aragón vuelva a escucharse en el Congreso de los Diputados". Para conseguirlo, ha emplazado a los partidos de la izquierda aragonesa "a trabajar para conseguir una única papeleta y llevar la dignidad de la voz de Aragón a Madrid".

Pueyo ha subrayado que esta propuesta parte de construir un proyecto político compartido que sitúe las necesidades de Aragón en el centro de la agenda estatal: "Queremos abrir desde el diálogo un proceso que permita alcanzar un acuerdo electoral amplio, plural y reconocible, capaz de convertir el apoyo social existente en representación parlamentaria y de hacer que cada escaño obtenido sirva para defender los intereses de Aragón y mejorar la vida de su gente".

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"Vamos a escuchar a las voces que vienen pidiendo candidaturas amplias para que ningún voto progresista y aragonesista se quede en casa", ha explicado el presidente de CHA, quien ha defendido la necesidad de que haya "una única papeleta que luche contra los que nos consideran un territorio de olvido y sacrificio, que especulan con nuestras viviendas, nuestras montañas o nuestra tierra, quienes privatizan nuestra sanidad y nuestra educación, construyen ciudades sin árboles y alma de cemento y quieren nuestros pueblos vacíos. Para poder vivir aquí y decir que Aragón no se vende".