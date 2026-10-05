Ceuta retira más de 61 toneladas de residuos de la playa tras el desalojo de migrantes

Guardar

Ceuta, 5 oct (EFE).- Ceuta ha iniciado esta mañana el proceso para la recuperación de la playa del Trampolín, después de que la policía haya desalojado de la zona la multitud de tiendas de campaña y cabañas establecidas en este lugar y tras retirar ayer más de 61 toneladas de basura.

En un comunicado, el Gobierno ceutí ha señalado que la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda ha continuado desde primera hora de esta mañana con los trabajos de limpieza integral y retirada de residuos en la zona de esta playa.

PUBLICIDAD

El dispositivo desplegado este lunes es similar al desarrollado durante la jornada anterior y cuenta con más de medio centenar de operarios de limpieza, además de varios vehículos de maquinaria pesada, entre ellos camiones y retroexcavadoras.

Estos medios continúan trabajando en la retirada de los restos de las casetas y cabañas que han permanecido durante casi dos meses en la orilla, así como de otras instalaciones ubicadas en la zona baja del monte, en las inmediaciones de la misma playa.

PUBLICIDAD

Desde la Consejería se ha puesto de relieve la colaboración y plena predisposición de la Ciudad para llevar a cabo de manera inmediata estas labores de limpieza, una vez que el mando único establecido con motivo de la situación excepcional ha procedido al desalojo de la zona.

Asimismo, la Ciudad ha agradecido el trabajo y el esfuerzo de todos los operarios que están participando en este dispositivo para recuperar las condiciones de limpieza y salubridad de este espacio. EFE

PUBLICIDAD

(foto)