CCOO aboga por continuar con las movilizaciones y la tensión en la calle

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Madrid, 5 oct (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha abogado este lunes por continuar con las movilizaciones y la "tensión en la calle" en torno a los salarios y las medidas de vivienda.

Tras conocerse la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al próximo 29 de noviembre, Sordo ha instado a la participación electoral ante un "bloqueo permanente en el Congreso de los Diputados que sufre la gente más vulnerable de la sociedad".

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"Hay que ir a votar (...) Comisiones Obreras va a promover la participación electoral como un derecho democrático fundamental que sirva para reforzar mayorías políticas que miren a los derechos de la clase trabajadora y de las clases más vulnerables", ha subrayado Sordo en declaraciones remitidas a los medios.

CCOO, añade, va a continuar "en su estrategia y en su actitud de reivindicar mejores salarios, de reivindicar medidas contundentes en materia de vivienda y medidas que contengan la inflación de precios que están produciendo las guerras de Trump en el mundo".

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"Hay que continuar con un itinerario de movilización, de tensión en la calle como habíamos anunciado en torno a los salarios y en torno a las medidas de vivienda y ese va a ser el caminar en los próximos meses", concluye Sordo. EFE