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Brasil agota su luna de miel con Ancelotti

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Carlos Meneses

São Paulo (Brasil), 5 oct (EFE).- Tres amistosos con un marcado perfil comercial y escasos resultados deportivos. La selección brasileña ha concluido este periodo FIFA con las mismas preocupaciones que dejó en el Mundial 2026, pese a la revolución impulsada por Carlo Ancelotti en la convocatoria.

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La Canarinha, ya sin Casemiro ni Neymar, se fue a la otra punta del planeta para iniciar un nuevo ciclo mundialista. Jugó dos veces con Australia y una con la India, en un amistoso inédito disputado en Calcuta.

Balance: un gris empate -en el primer encuentro contra los 'socceroos'- y dos victorias que no han revertido el desánimo que impera entre la afición 'verdeamarela' desde el trágico 7-1 en las semifinales de la Copa del Mundo de 2014.

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El 1-1 del primer encuentro frente a Australia, salvado in extremis gracias a un gol de Rayan en el tiempo añadido, se maquilló con dos victorias ante el mismo combinado oceánico (2-4) y el equipo indio (0-4).

Sin embargo, los números pueden llevar a engaño. Si se dividen los tres partidos por minutos, la 'Seleção' de Ancelotti solo estuvo por delante en el marcador en 108 de 270 minutos.

Esto supone que el 60 % del tiempo estuvo sin ventaja en el marcador ante dos selecciones, sobre el papel, muy inferiores: 128 minutos empatando y 34 perdiendo.

El desencanto con el trabajo de Ancelotti se ha manifestado en este periodo de selecciones, aunque aún está lejos de ser un clamor.

"Brasil no tiene una identidad. No tengo dudas de que si fuera un entrenador brasileño, todos nosotros estaríamos aquí dándole con todo. Y, precisamente por ser uno de los mejores entrenadores de la historia, tenemos que exigirle", dijo Felipe Melo, exjugador internacional brasileño, en una tertulia en SporTV.

"Claro que falta mucho y pasa mucho por los jugadores, por tener más actitud dentro del campo, pero ahora bien el entrenador tiene que mostrar una idea", añadió.

Otros comentaristas han calificado estos días el trabajo de 'Carletto', desde mayo de 2025 al frente de la Canarinha, de "malo" e incluso han confesado que les da "pereza" ver a su selección.

Aunque el más taxativo fue Romário, campeón mundial en 1994.

"¡QUÉ COSA MÁS HORRIBLE! Les digo una cosa: uno de los peores partidos de la Selección que he visto en los últimos 10 años… ¿Y el entrenador este? ¿No va a pasar nada? ¡Si fuera brasileño, ya estaría en la calle! ¡Para llegar a malo, tiene que mejorar muchísimo!", criticó el exjugador del Barcelona en Instagram, tras el 1-1 ante Australia.

Denilson, otro campeón mundial brasileño (2002) y exjugador del Real Betis, reconoció que, después de estos tres compromisos, no hay espacio para "entusiasmarse", pero tampoco se puede decir que el grupo es "tierra arrasada".

Sobre el campo, las críticas se han centrado en Vinícius Júnior, que trasladó a la Canarinha su mal momento con el Real Madrid.

La prensa local ya ha lanzado encuestas a sus lectores con la siguiente pregunta: "¿Vini debe continuar como titular en la selección?".

Ancelotti mantiene la calma. En rueda de prensa, aseguró que las críticas no afectan a la idea que tiene "para el futuro de la 'Seleção'" y defendió a capa y espada a Vinícius.

El brasileño y el italiano formaron una pareja de éxito en el Real Madrid.

"Es un jugador fundamental para la selección, es fundamental en mi historia futbolística y será fundamental para el futuro", zanjó el preparador de Reggiolo.

Brasil tendrá una nueva oportunidad de redimirse durante el próximo parón de selecciones, en noviembre, el último del año, cuando se medirá a Japón y Singapur en tierras asiáticas. EFE

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