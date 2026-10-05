Bomberos rescatan a 13 personas, la mayoría atrapadas en coches en el Vallès (Barcelona)

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Barcelona, 5 oct (EFE).- Los bomberos de la Generalitat de Cataluña han rescatado hasta las diez horas de este lunes a 13 personas, la mayoría atrapadas dentro de sus vehículos, por las lluvias torrenciales que afectan principalmente a ocho comarcas.

Según han informado a EFE fuentes de Bombers de la Generalitat, los 13 salvamentos se han realizado en la comarca del Vallès Oriental, en Barcelona.

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La mayoría de los rescates se han debido a personas atrapadas dentro de sus coches por la subida del agua, aunque también ha habido algún salvamento en plantas bajas o en ascensores.

Las trece personas rescatadas se encuentran ilesas, según las citadas fuentes.

Uno de los puntos que han centrado estos salvamentos ha sido la carretera B-140, a la altura del municipio de Santa Perpètua de Mogoda, donde varias personas habían quedado atrapadas en sus vehículos.

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Entre las 08.00 y las 10.00 horas de este lunes, los bomberos de la Generalitat han atendido un total de 103 avisos por las fuertes precipitaciones. De estos, 28 han procedido del Vallès Oriental y 21 del Maresme. EFE