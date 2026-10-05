Azcón: "Pedro Sánchez convoca elecciones porque cree que tiene una ventana de oportunidad"

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El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este lunes que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones generales el 29 de noviembre "porque cree que tiene una ventana de oportunidad".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha considerado que Sánchez ha tomado esta decisión "pensando en él" mismo y que solo gobierna para quien le vota.

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También ha asegurado que la convocatoria de elecciones es "una buena noticia" y que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "gobernará para todos los españoles".

((Habrá ampliación))