Ayuso pide no votar por correo en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre

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(Actualiza la NA1091 con más declaraciones)

Madrid, 5 oct (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este lunes que las elecciones del 29 de noviembre, anunciadas hoy por el presidente del Gobierno, serán un plebiscito entre "democracia o Sánchez", y ha pedido "a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo".

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En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum justo después de la comparecencia de Sánchez, Díaz Ayuso ha dicho que el PP estará "muy pendiente" de la "adulteración posible" de los censos electorales de cara a los comicios, pues considera que, con la ley de nietos y las "regularizaciones masivas", el PSOE quería "decidir a qué sitio iba cada elector".

"Me preguntaban en la entrada: '¿No decía usted que Sánchez era un dictador? Si va a convocar, hombre...'. Solo faltaba, también Maduro convoca elecciones", ha ironizado la dirigente del PP, quien entiende que la pregunta es "si es Sánchez un demócrata" y tiene su respuesta: "No lo es".

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En la misma línea, ha lamentado: "Que tengamos que estar con estas dudas y que no nos extrañe que algo de esto pueda pasar nos demuestra hasta dónde hemos llegado en España".

La presidenta ha aseverado que Madrid "ha sido una de las regiones donde más ha crecido el censo" mediante la aplicación de la ley de nietos, a lo que se añade un aumento de "tres escaños aproximadamente" derivado de las regularizaciones de migrantes.

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Ahora confía en que la aplicación de la ley de nietos se mantenga "congelada" por el Tribunal Supremo.

Díaz Ayuso espera "la campaña más sucia y desmedida que hayamos vivido" y, aunque está segura de que el PP y Alberto Núñez Feijóo "van a ganar las elecciones otra vez" y Sánchez "está acabado", desconfía de "las trampas" de este.

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La presidenta madrileña ha celebrado el adelanto electoral y ha afirmado que "se va porque ya no puede más" y le es imposible "seguir con esta farsa durante más tiempo".

Díaz Ayuso ha subrayado que "hoy se abre la gran oportunidad" para desalojar de la Moncloa a la "maquinaria totalitaria" que, a su juicio, había instalado Sánchez en el Gobierno.

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La dirigente del PP ha opinado que, en su declaración institucional donde ha anunciado el adelanto de las elecciones al 29 de noviembre, Sánchez se ha intentado "victimizar" y "ha mentido nuevamente" para "no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo".

Díaz Ayuso ha afirmado que Sánchez ha sido "un cáncer que lo ha carcomido todo", el presidente "más amoral" que ha tenido España y , en definitiva, una "maldición", pues no ha promovido "ni una sola política de Estado a la altura de los tiempos" en un momento en el que España "necesita reformas estructurales".

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Igualmente ha acusado a Sánchez de abanderar una "ideología criminal y totalitaria" y haber hecho un "uso ostentoso del poder", en parte para "proteger a su familia y a su entorno político directo de los casos de corrupción que, le guste o no, le están esperando en el juzgado".

Sánchez deja, ha añadido, un país "agraviado" y "atrapado en el mileurismo", tras esforzarse por "multiplicar la pobreza para culpar a unos cuantos". EFE

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