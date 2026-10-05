Ayuso celebra el final de la "farsa" de Sánchez: "Se va porque ya no puede más"

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Madrid, 5 oct (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha afirmado que "se va porque ya no puede más" y le es imposible "seguir con esta farsa durante más tiempo".

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, minutos después del anuncio de Sánchez, Díaz Ayuso ha subrayado que "hoy se abre la gran oportunidad" para desalojar de la Moncloa a la "maquinaria totalitaria" que, a su juicio, había instalado Sánchez en el Gobierno.

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La dirigente del PP ha opinado que, en su declaración institucional donde ha anunciado el adelanto de las elecciones al 29 de noviembre, Sánchez se ha intentado "victimizar" y "ha mentido nuevamente" para "no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo".

Díaz Ayuso ha afirmado que Sánchez ha sido "un cáncer que lo ha carcomido todo", el presidente "más amoral" que ha tenido España y , en definitiva, una "maldición", pues no ha promovido "ni una sola política de Estado a la altura de los tiempos" en un momento en el que España "necesita reformas estructurales".

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Igualmente ha acusado a Sánchez de abanderar una "ideología criminal y totalitaria" y haber hecho un "uso ostentoso del poder", en parte para "proteger a su familia y a su entorno político directo de los casos de corrupción que, le guste o no, le están esperando en el juzgado".

Sánchez deja, ha añadido, un país "agraviado" y "atrapado en el mileurismo", tras esforzarse por "multiplicar la pobreza para culpar a unos cuantos". EFE

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