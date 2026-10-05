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Argentinos Juniors lidera y River sufre en el Grupo B; Boca corre tras Instituto en el A

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Buenos Aires, 4 oct (EFE).- Argentinos Juniors, Belgrano y Huracán se afianzaron este domingo en la cima del Grupo B del Torneo Clausura del fútbol argentino en la undécima jornada.

Argentinos Juniors alcanzó 21 puntos tras derrotar por 2-1 a Tigre y con 19 ahora marcha Belgrano, que por 0-1 ganó el clásico cordobés a Talleres, misma renta que tiene Huracán tras imponerse por 1-0 a Aldovisi de Mar del Plata.

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El empate del viernes entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Gimnasia y Esgrima La Plata, así como el triunfo de Barracas Central sobre Atlético Tucumán volvieron a dejar a River Plate por fuera de la zona de clasificación a la segunda fase del torneo.

River Plate marcha en el noveno puesto con 13. El Millonario tiene pendiente un partido contra Sarmiento de Junín, este 14 de octubre.

En el Grupo A, en tanto, Instituto de Córdoba lidera con 25 puntos tras golear el viernes por 1-4 a Independiente.

Le sigue con 21 enteros Defensa y Justicia, que vapuleó el sábado por 3-0 a San Lorenzo.

En el tercer puesto marcha con 20 puntos Boca Juniors, que el viernes venció 3-0 a Unión de Santa Fe. Con la misma puntuación ocupa el cuarto puesto Vélez Sarsfield, aunque este lunes se enfrentará con Platense (decimotercero con 9). EFE

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