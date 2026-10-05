Albiach (Comuns) sitúa el 29-N como una elección "por el derecho a la vivienda"

25/09/2026 La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ofrece una rueda de prensa tras la cumbre educativa, en el Palau de la Generalitat de Catalunya, a 25 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa ha convocado esta cumbre para abordar la situación y el modelo educativo de la región tras calificar de "errores graves e inaceptables" las incidencias técnicas que invalidaron la muestra catalana en las pruebas PISA. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

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La presidenta de los Comuns en el Parlament catalán, Jéssica Albiach, ha situado las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre como una elección "por el derecho a la vivienda".

"Por el derecho a la vivienda. Porque las personas van por delante de los fondos buitre. Porque vivir no debería ser un lujo. ¡Vamos a por el 29 de noviembre!", ha expresado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este lunes.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre, después de que el Congreso tumbara el viernes los dos reales decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda gracias al voto en contra de PP, Vox y Junts.