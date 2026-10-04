Un motorista muere y otra persona resulta herida leve en un accidente en Barro, Pontevedra

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Madrid, 5 oct (EFE).- Un motorista ha fallecido y otra persona ha resultado herida leve este domingo por la noche en la colisión entre una motocicleta y un turismo cuando circulaban a la altura del kilómetro 9 de la carretera PO-531, a su paso por Barro (Pontevedra), ha informado el 112 de Galicia.

En el accidente se han visto involucrados hasta cinco vehículos, han añadido las fuentes de Emergencias, que han recibido el aviso del siniestro sobre las 21:30 horas y han movilizado a personal del Servicio Gallego de Urgencias Sanitarias-061 y a agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

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En el lugar de los hechos, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista, del que no han trascendido más datos. EFE