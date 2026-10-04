Un acertante, en Marbella (Málaga), gana más de 1,5 millones en la Bonoloto del domingo

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Madrid, 4 oct (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo hay un boleto acertante de la Primera Categoría (6 aciertos) al que le ha correspondido 1.576.467,52 euros, que ha sido validado en la localidad malagueña de Marbella.

El boleto acertante ha sido sellado en la administración de loterías número 8 de Marbella, situada en la calle Ramón Gómez de la Serna, 13, según información facilitada por Loterías del Estado.

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De la segunda categoría (5 aciertos + Complementario) hay tres boletos acertantes, a los que les ha correspondido a cada uno 43.824,43 euros, que han sido validados en la administración de loterías número 6 de Vila-Real (Castellón), en la número 26 de Santa Cruz de Tenerife y en el despacho receptor número 71.255 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Combinación ganadora:30 06 47 49 05 24

Complementario: 29. Reintegro: 3

EFE

amd/plv