Sporting Hortaleza decidió no jugar por recibir “amenazas y agresiones verbales y físicas”

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Madrid, 4 oct (EFE).- El Sporting de Hortaleza aseguró este domingo que decidió “no disputar el encuentro” de vuelta de la eliminatoria previa de la copa del Rey ante el Atlético Unión Güimar en la localidad canaria, finalmente suspendido sin empezar, “a causa de los actos violentos recibidos: amenazas y agresiones verbales y físicas”.

“Ante los hechos acontecidos en la mañana de hoy en el estadio de Tasagaya en Güimar para disputar el partido de vuelta de la eliminatoria previa de la Copa del Rey, nuestro club ha decidido no disputar el encuentro a causa de los actos violentos recibidos (amenazas, agresiones verbales y agresiones físicas)”, afirmó el club en un comunicado publicado este domingo en sus canales oficiales.

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“Es una pena que no se haya podido disfrutar de un partido de tal importancia y relevancia para la historia de ambos clubes. Desde la AD Sporting de Hortaleza condenamos y mostramos total rechazo a todo acto violento”, agregó en la parte final del comunicado.

El Sporting de Hortaleza agradeció también “al cuerpo USECIC de la Guardia Civil la colaboración para salir escoltados al autocar” y a Paco Díez, presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, “por estar en contacto con los miembros de la directiva preocupados por el estado" de los "jugadores” del conjunto madrileño, “cuerpo técnico, directiva y familiares presentes”.

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“Por último, agradecer el apoyo de todo el fútbol madrileño y otras comunidades (clubes, aficionados y medios de prensa)”, añadió el Sporting de Hortaleza. EFE