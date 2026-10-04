Sito Alonso (UCAM): "Aquí todo el mundo piensa que vamos a remontar y ganar"

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Murcia, 4 oct (EFE).- Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, se mostró muy satisfecho por el nivel que dio su equipo en el encuentro de la segunda jornada de la Liga Endesa ganado por 100-94 ante el Barça en casa y destacó "la energía positiva que se respira en el Palacio", un lugar en el que "todo el mundo piensa que aquí vamos a remontar y a ganar".

"Lo primero que quiero hacer es mostrar mi alegría por volver a casa y por sentir esa energía positiva que se respira en el Palacio, donde todo el mundo piensa que vamos a remontar y a ganar. Luego me gustaría destacar la intensidad con la que jugamos frente a un rival con mucho ritmo y que es un grupo muy físico. Fue un partido espectacular y para que la gente nueva de nuestro equipo entienda lo que significa jugar en el UCAM y eso se representa sobre todo en Jonah Radebaugh y en Will Falk".

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"El objetivo esa construir un equipo sólido que piense en el siguiente paso que tiene que dar", reconoció el madrileño, quien valoró "el superpartido" que hizo el pívot francés Jean-Marc Pansa, autor de 11 puntos y que capturó 11 rebotes en 25 minutos y 39 segundos. Además dijo del base argentino Juani Marcos, quien repartió cinco asistencias, que es "un pasador excelso".

Sobre la intensidad reseñó que se notó desde el arranque, con varias recuperaciones. "La salida a pista no la había visto antes y eso contagió enseguidaa todo el equipo. Se apreció nuestro ADN y sin él no hubiéramos podido batir a un rival cuyo juego me encantó con energía y versatilidad", llegó a decir. EFE

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Ij/sab