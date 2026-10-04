Sindicato Inquilinas de Tenerife da "un paso a un lado", mientras acampados quieren seguir

Santa Cruz de Tenerife, 4 oct (EFE).- El Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha decidido dar "un paso a un lado" en la acampada por la vivienda instalada en la Plaza de España, en Santa Cruz, cuyos participantes tienen la intención de permanecer en ella por un periodo aún por definir.
De hecho, está programada una asamblea para las 17:00 horas de hoy domingo para decidir los próximos pasos, según ha trasladado a EFE el portavoz insular de Inquilinas de Tenerife, David González, quien recalca "que cada vez hay más personas que quieren o están interesadas en unirse" a esta acción de protesta.
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Recuerda que fue este sindicato, junto a la PAC, el que planteó la primera asamblea en la que se acordó montar una acampada en Santa Cruz de Tenerife, pero a partir de ahora va a asumir "un papel secundario".
"Vamos a seguir apoyando esta acampada, pero lo importante es que se está creando en todas las asambleas una autonomía propia y eso es lo importante, que los sindicatos o los colectivos que hemos participado en esto, vamos a apoyar todo lo que lo que surja". EFE
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