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Nadie inquieta el liderato de Enric Gallego

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Madrid, 4 oct (EFE).- El delantero del Tenerife Enric Gallego continuará una jornada más al frente de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion con un total de cinco dianas, tras ver como ninguno de sus más inmediatos perseguidores logró marcar este fin de semana.

Una circunstancia que Gallego, que ha sumado tres tantos en las tres últimas jornadas, podría aprovechar para ampliar su ventaja al frente de la tabla si logra marcar en el encuentro que el conjunto canario disputará este lunes en el campo del Córdoba.

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Gol que se le resistió este fin de semana al delantero del Andorra Jordi Cano, al central del Ceuta Carlos Hernández y al atacante del Mallorca Adrián Fuentes que escoltan a Enric Gallego en la clasificación con cuatro tantos cada uno.

La misma cifra que contabilizan el delantero guineano del Castellón, Ousmane Camara, que se perdió el partido con el Ceuta por lesión, y el jugador colombiano del Girona Yaser Asprilla, que no pudo disputar el encuentro que enfrentó al equipo catalán con el Mallorca por sus compromisos con su selección.

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Quienes si marcaron y por partida doble fueron el jugador del Cádiz Antoñito Cordero, que firmó un doblete ante el Leganés, y Antonio Casas, autor de los tres goles que el Sporting de Gijón logró ante el Celta Fortuna, lo que permitió a ambos jugadores alcanzar las tres dianas en la presente campaña.

- Clasificación tras la 8ª jornada:

- Con 5 goles: Enric Gallego (1p) (Tenerife)

- Con 4 goles: Jordi Cano (Andorra); Ousmane Camara (GUI) (Castellón); Carlos Hernández (Ceuta); Yaser Asprilla (COL) (Girona); Adrián Fuentes (Mallorca).

- Con 3 goles: Miguel de la Fuente (Almería); Álex Forés y David González (Burgos); Antoñito Cordero (Cádiz); Suero (Castellón); Álvaro Marín (Celta Fortuna); Jordi Escobar (Ceuta); Jon Guruzeta (Eibar); Gorosabel (Real Sociedad B); Nicholas Gioacchini (USA) (Sabadell); Antonio Casas (Sporting Gijón)

- Con 2 goles: Nico Melamed, Javi Muñoz y Cipenga (COD) (Almería); Nacho Quintana y Hugo López (Andorra); Karrikaburu (Burgos); Vladys (UKR) (Cádiz); Pablo Santiago (Castellón); Somuah (GHA) y Óscar Marcos (Celta Fortuna); Percan (Córdoba); Adu Ares, Magunazelaia, Iván Gil, Álvaro Rodríguez y Madariaga (Eibar); Carles Pérez y Abel Ruiz (Girona); Alejandro Marqués (VEN), José Arnáiz (1p) y Jorge Pascual (Granada); Taisei Miyashiro, Jesé Rodríguez y Pezzolesi (Las Palmas); Naim García y Gharbi (TUN) (Leganés); Pablo Sáenz (Oviedo); Gorka Carrera (Real Sociedad B); Latasa (Valladolid)

- Con 1 gol: San Bartolomé, Higinio (1p), Dani Bernabéu, Alex Rubio y Rober González (Albacete); Bonini (ITA), Dzodic (SRB), Leo Baptistao (BRA) y Thalys (BRA) (Almería); Carrique (FRA), Lautaro (URU), Álex Calvo y Domenech (Andorra); Llabrés, Curro Sánchez (1p) y Dadie (Burgos); Ibon Sánchez, Izeta (1p), Javi Castro y Moueffek (MAR) (Cádiz); Fran Castillo, Álvaro García, Sienra (ARG), Barri (Castellón), Maty (COL) y Jakobsen (DEN); Adrià Capdevila, Antañón y Kibet (KEN) (Celta Fortuna); Enol Rodríguez, Carracedo (1p), Diarra (MLI), Víctor, Diego Bri, Eder García e Isma Ruiz (Córdoba); Jon Bautista, Aleix Garrido, Javi Martón y Pejiño (Eibar); Guillermo Macho, Javier Martínez, Mariano Carmona, Justin Smith (CAN), Roberto López (1p), Fidel, Olabarrieta y Rastrojo (Eldense); Fran Beltrán, Izan, Holmes Júnior, Jastin García (POR), Vanat (UKR) y Van de Beek (NED) (Girona); Pedro Alemañ, Owen Emeka, Bourama, Manu Lama y Gambín (Granada); Manu Fuster, Iván Jaime, Enrique Clemente, Sandro Ramírez, Jefté y Elías Romero (Las Palmas); Miguel Atienza y Soko (CAM) (Leganés); Pablo Torre, Buksa (POL), Álex Sala y Raíllo (Mallorca); Carlos Domínguez, Dani Calvo, Estanis Pedrola, Chris Ramos, Enzo Pérez y Alberto Reina (Oviedo); Soroeta, Dani Díaz, Iñaki Rupérez, Astiazaran, Mariezkurrena y Kita (JPN) (Real Sociedad B); Urri (1p), Gastón (URU), Óscar Sanz, Ángel Baena y Edgar González (Sabadell); Juan Otero (COL), Sarco (ARG), Duñabeitia, Iosifov (RUS) y Guille Rosas (Sporting de Gijón); Jesús Álvarez, Fabricio (BRA) y Iván Chapela (Tenerife); Luis Chacón, Arnu, Víctor Jr, Barberá y Ponceau (FRA) (Valladolid).

En propia puerta: Puigmal (Mallorca, contra Granada); Diego Alende (Andorra, contra Valladolid); Chirino (NED) (Almería, contra Cádiz); Redru (Ceuta, contra Burgos); David López (Girona, contra Cádiz); Ignasi Miquel (Leganés, contra Granada); Miguel Rubio (Valladolid, contra Córdoba); Lluis López (Albacete, contra Eibar).EFE

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