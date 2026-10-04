Muere un motorista al colisionar con un turismo y contra un bordillo en Valladolid

Madrid, 4 oct (EFE).-Un motorista ha fallecido este domingo por la noche al colisionar con un turismo y chocar contra un bordillo en la Avenida de Soria, en Valladolid capital, según información facilitada por Emergencias 112 de Castilla y León.
Al lugar acudió personal sanitario de Emergencias Sanitarias Sacyl, que atendieron a la víctima, aunque solo pudieron confirmar su fallecimiento.
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En la atención al accidente, que se produjo sobre las 20:43 horas de la noche de hoy domingo, han participado también Policía Local de Valladolid y Policía Nacional.EFE
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