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Mariona Caldentey causa baja en la selección femenina y la sustituye Natalia Ramos

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Madrid, 4 oct (EFE).- La selección española femenina, que iniciará su concentración este lunes en la Ciudad del Fútbol de la RFEF, en Las Rozas (Madrid), no podrá contar con la internacional del Arsenal Mariona Caldentey, que causa baja en la convocatoria.

Sonia Bermúdez ha convocado en su lugar a Natalia Ramos, centrocampista del Liverpool, que tras destacar en las categorías inferiores recibe su primera llamada con la absoluta, informa la RFEF.

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Así queda la convocatoria:

- Guardametas: Cata Coll (Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club) y Misa Rodríguez (Arsenal).

- Defensas: Lucía Corrales (London City Lionesses), Andrea Medina (Manchester United), Eva Navarro (Real Madrid), Oihane Hernández (Orlando Pride), Ona Batlle (Arsenal), María León (London City Lionesses), Laia Codina (West Ham United), María Méndez (Real Madrid), Irene Paredes (Barcelona).

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- Centrocampistas: Patri Guijarro (Barcelona), Clara Pinedo (Athletic Club), Alexia Putellas (London City Lionesses), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid), Clara Serrajordi (Barcelona), Natalia Ramos (Liverpool).

- Delanteras: Salma Paralluelo (Lyon), Claudia Pina (Barcelona), Ainhoa Marín (Real Sociedad), Alba Redondo (Juventus), Edna Imade (Bayern), Ornella Vignola (Everton), Athenea del Castillo (Real Madrid). EFE

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