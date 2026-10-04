Hoy será noticia. Lunes, 5 de octubre

Guardar

GOBIERNO LEGISLATURA

La incertidumbre electoral y la crisis de la vivienda marcarán la semana política

PUBLICIDAD

Madrid (EFE).- La semana política que arranca este lunes vendrá marcada por la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar o no elecciones anticipadas y con la crisis de la vivienda acaparando el debate político, mientras en la Puerta del Sol continúan acampadas cientos de personas para exigir soluciones a los desahucios y la prórroga de los alquileres.

De momento, Sánchez mantiene la jornada prevista para este lunes y a las 9:30 horas inaugurará el Congreso Nacional de Empresa Familiar, un acto en el que, posteriormente, intervendrá el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

PUBLICIDAD

CRISIS VIVIENDA

Tras un fin de semana de manifestaciones por la vivienda cobra fuerza la idea de ir a una huelga general

Madrid (EFE).- Diez días después de que empezara la acampada en la Puerta del Sol para exigir una solución a la crisis de la vivienda y tras un fin de semana de manifestaciones multitudinarias por toda España, cobra fuerza la idea de ir a una huelga general.

PUBLICIDAD

Así las cosas, continúan las acampadas en Sol y otros lugares, en una jornada en la que se celebrarán las protestas aplazadas en Barcelona por las lluvias torrenciales.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Prosigue el operativo para terminar de filiar a los migrantes que siguen en Ceuta

Ceuta (EFE).- La Policía Nacional ha comenzado a levantar el asentamiento de la playa del Trampolín de Ceuta, en una primera fase del operativo para terminar de filiar a los migrantes que siguen en la ciudad autónoma y poder completar los expedientes de expulsión o asilo.

PUBLICIDAD

Operación que comenzó este domingo y durante la cual 600 personas decidieron regresar a Marruecos voluntariamente.

PARTIDOS SUMAR

Los ministros de Sumar se reúnen con los partidos de su grupo parlamentario del Congreso

Madrid (EFE).- Los cinco ministros de Sumar celebran este lunes una nueva reunión, esta vez con todos los partidos del grupo parlamentario del Congreso, mientras aceleran la designación de un cabeza de lista ante el eventual adelanto de las elecciones generales.

PUBLICIDAD

Ultiman, así mismo, la presentación de la nueva marca electoral, denominada Frente Amplio.

EMPRESA FAMILIAR

Pedro Sánchez inaugura el XXIX Congreso nacional de la Empresa Familiar

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura este lunes el XXIX Congreso nacional de la Empresa Familiar que abordará el papel que cumplen las empresas en el panorama económico y social nacional, además de los grandes temas de actualidad que les afectan.

PUBLICIDAD

Así mismo, en el Congreso, que se celebra en el Gran Teatro Príncipe Pío, intervendrá el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

EDUCACIÓN FINANCIERA

Cuerpo participa en una nueva edición del Día de la Educación Financiera

Madrid (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, participa este lunes en una nueva edición del Día de la Educación Financiera.

PUBLICIDAD

Bajo el lema ‘Ahorra. Invierte. Avanza", también intervendrán el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio.

INDUSTRIA DEFENSA

Presentación del 'Informe de impacto Económico y Social de la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio'

Madrid (EFE).- La Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) presenta este lunes el 'Informe Impacto Económico y Social de la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (2025)

PUBLICIDAD

El informe, de la consultora PwC, recoge el auge de las Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae) durante 2025, después de que en 2024 esas mismas compañías facturaran 16.153 millones de euros en España, un 16,2 % más.

EL TIEMPO

Los fuertes chubascos persistirán este lunes, con intensidades torrenciales en Girona

Madrid (EFE).- Los fuertes chubascos y tormentas continuarán este lunes acechando a la península, en varios puntos como las dos mesetas, Baleares y, sobre todo, en áreas de Girona, donde se registraran intensidades torrenciales y acumulados significativos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha precisado que esos chubascos y tormentas afectarán también a las montañas del noroeste, las regiones del interior este, el entorno del Sistema Central y el este de Cataluña, donde son probables intensidades torrenciales en Girona de madrugada y acumulados significativos a lo largo del día.

EFE

plv