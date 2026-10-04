Estrella Morente, "en un momento dulce y pleno de facultades", salta a la música clásica

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Javier Herrero

Madrid, 4 oct (EFE).- Aún consciente "de lo amargo que estamos viviendo en la sociedad, tan putrefacta", Estrella Morente no puede dejar de reconocer el momento "bastante dulce y pleno de facultades" por el que ella pasa a nivel personal y artístico con su salto a géneros ajenos al flamenco como la música clásica.

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"Estoy en un momento pleno de facultades físicas, en el sentido de que ha habido épocas en las que lo he pasado mal, en que he maltratado muchísimo la voz al no saber utilizar técnicas, y creo que ahora he encontrado el equilibrio", señala a EFE en una entrevista.

El motivo es su colaboración con la Atlántida Chamber Orchestra, el conjunto de cámara que dirige Manuel Tévar y que con una década de existencia se ha convertido en un referente por su compromiso con la vanguardia, pero también con la recuperación del patrimonio musical español.

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Juntos, en este caso, reivindican "la versión extraordinaria de 1914" de 'El amor brujo' de Manuel de Falla. "Para mí fue un regalo, una nueva oportunidad de enfrentarme a un reto para mí como es formar parte de alguna manera de la música clásica. Las cantaoras no tenemos muchas opciones de interpretar una obra clásica que necesita voz de soprano, que no es mi caso", celebra la granadina.

Sentada junto a Tévar, agradece el trabajo de la orquesta y las facilidades que le han ofrecido para afrontarlo. "Si tienes respeto hacia los demás, hacia ti mismo, puedes avanzar y aprender. La prepotencia, el querer aparentar que lo sabes todo, va a ser negativo", argumenta, antes de apostillar sencillamente que "preguntando se llega a Roma".

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"Por eso me gusta tanto trabajar con los clásicos, porque aunque yo no cambio mi técnica flamenca, aprendo otras que conviven con ella. Y está siendo un momento dulce, la verdad, bastante dulce dentro de lo amargo que estamos viviendo en la sociedad, tan putrefacta", subraya.

Para Tévar, "no hay una mejor voz" que la de Estrella Morente para dar vida a este Falla, que, según destaca, "pensó en el flamenco como eje estructural de su obra".

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Fue uno de los que elevó ese género antes marginal y recluido en los tablaos, como también lo hizo Enrique Morente, el padre de Estrella, "un niño pobre de la posguerra del Albaicín, uno de los barrios más bombardeados en la guerra civil", autodidacta de formación y que ya se preocupó por ejemplo de "respetar y engrandecer la figura femenina" frente "al machismo y los tintes posesivos" que abundaban en las letras.

"Mi padre elevó el flamenco al cubo en su momento. No porque yo lo diga, sino porque ahí están esa cantidad de poetas a los les ha cantado, no solamente Lorca, también Miguel Hernández, Pedro García, San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús... Todo eso, sumado a su necesidad de avanzar y acercarse a las nuevas generaciones, fue lo que lo convirtió en el gran creador del flamenco", apunta.

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En las citas de Estrella Morente con la Atlántida Chamber Orchestra no faltará Lorca, ya que la primera parte del programa estará protagonizado por las 'Canciones españolas antiguas', una recopilación de temas populares que el poeta granadino reunió y armonizó en persona en 1931, cantadas por la célebre bailaora y cantaora La Argentinita.

"Para mí ese disco tiene una importancia especial, porque mi padre me lo regaló cuando cumplí 12 años. Era música popular y él las engrandeció, las llevó a otro terreno y las puso en manos de alguien único, La Argentinita, a la que adoro por su valentía y su lucha como mujer en aquellos tiempos, por ese cuidado en todo, en el vestuario y al pronunciar, que era un disco de pizarra y se le entiende todo", destaca Morente.

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Morente, que grabó su propia versión de estos temas junto a Javier Perianes hace 10 años, se declara "emocionada" por poder cantar la 'Nana de Sevilla', el 'Zorongo' o 'Los cuatro muleros' en una nueva versión arreglada por el propio Tévar para los 14 instrumentos de la Atlántida Chamber Orchestra.

A su lado cantará este 25 de octubre en el Cartuja Center de Sevilla, también en el Fórum Evolución de Burgos el 18 de diciembre, en el Auditorio Nacional de Madrid el 8 de enero, en el Auditorio Manuel de Falla de Granada el 9 de enero, en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid el 28 de febrero y en el Auditorio de Zaragoza el 12 de junio.

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En paralelo, Morente rendirá homenaje a otras mujeres fuertes como La Argentinita, véase Nina Simone, Chavela Vargas, Rocío Dúrcal, Edith Piaf "o la Jurado", a las que ha versionado en su próximo disco, en el que se interna en el jazz.

"Es un trabajo de agradecimiento y de respeto hacia todas esas leonas maravillosas, para quienes no todo fue bello o un camino de rosas, sino que lucharon mucho hasta conseguir dejar esa huella que dejaron en la historia", ha anticipado sobre el disco que tomará el relevo a 'Estrella & Rafael' (2023). EFE

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