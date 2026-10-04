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El Castellón se atasca ante el Ceuta y cede el liderato al Eibar

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Javier Villanueva.

Madrid, 4 oct (EFE).- El Castellón no pudo responder al triunfo del Eibar, que se impuso el sábado por 1-3 en su visita al campo del Albacete, y perdió la oportunidad de recuperar el liderato de LaLiga Hypermotion, tras ser incapaz de pasar este domingo del empate 1-1 en casa con el Ceuta.

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"No me gustan este tipo de partidos en los que la gente da por hecho que vamos a ganar. Creo que va a ser muy difícil y tendremos que estar a nuestro mejor nivel si queremos conseguir los tres puntos", advirtió en la víspera el técnico del Castellón.

Un Pablo Hernández plenamente consciente del carácter competitivo del equipo ceutí que, pese a su mala situación clasificatoria, indisociable de la situación que se vive en la ciudad autónoma, había puesto las cosas tremendamente difíciles a todos sus rivales.

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Posible exceso de confianza, propiciado por la euforia que se vive en torno al conjunto 'orellut' por su sensacional arranque de curso, al que sumar las numerosas e importantes bajas, como la del delantero guineanp Ousmane Camara, máximo goleador del equipo, que se cayó de la convocatoria a última hora por problemas físicos.

Ausencias que restaron brillantez y, sobre todo, precisión al equipo de La Plana, que pese a todo pareció encarrilar rápidamente la situación tras adelantarse a los dos minutos de juego en el marcador con un gol de Israel Suero.

Nada más lejos de la realidad, ya que el Ceuta, que llegaba a la cita tras sumar cuatro de los seis últimos puntos en juego, no sólo empato la contienda (1-1) con un gol de Jordi Escobar a los ocho minutos del segundo tiempo, sino que dispuso de alguna que otra ocasión para dar la vuelta al marcador.

Igualmente generó peligro el Castellón, pero el larguero evitó que el danés Adam Jakobsen otorgara el triunfo al conjunto albinegro, que pese a ser el único equipo de la categoría que todavía no conoce la derrota, no pudo defender la primera plaza ante el acoso del Eibar, que se situó como nuevo líder de la competición.

Un liderato que el conjunto armero ha cimentado en la sensacional racha que ha permitido a los de Jokin Aranbarri encadenar siete victorias consecutivas, tras imponerse el sábado por 1-3 a un Albacete al que de nada le sirvió adelantarse en el marcador.

De hecho, el equipo manchego fue durante muchos minutos superior a un Eibar que no mostró su versión más brillante en el Carlos Belmonte, pero toda la efectividad que le faltó al Albacete lo sobró al equipo guipuzcoano, que dio la vuelta a la contienda en la segunda mitad con tres zarpazos.

Tres goles de Madariaga, Lluis López en propia puerta y Pejiño que no sólo permitieron al Eibar auparse a la primera plaza de la clasificación, sino que condenaron definitivamente al preparador manchego Alberto González, que fue destituido como entrenador del Albacete tras la contienda

Tampoco falló el Almería, tercer clasificado, que ya tiene a tan sólo dos puntos los puesto de ascenso directo, que enlazó su quinta victoria seguida tras doblegar el sábado por 2-1 a un Birgos, que llegaba lanzado a la cita tras ganar sus tres últimos compromisos.

Una racha que los de Sergio Francisco parecieron en disposición de prolongar en su visita a Almería tras ponerse en ventaja en el tanteador (0-1) a los cuarenta minutos con un gol de Jon Karrikaburu.

Pero como reconoció el preparador del equipo burgalés a los castellanos les "faltó gas" en los últimos veinticinco minutos, todo un problema ante el Almería, que si por algo destaca es por la calidad y profundidad de su plantilla.

Circunstancia que permitió al equipo indálico, liderado por un gran Sergio Arribas, remontar con los goles del congoleño Brian Cipenga y Miguel de la Fuente, que estableció el definitivo 2-1 a falta de seis minutos para la conclusión del tiempo reglamentario.

Donde no hubo goles fue en Montilvi, donde el Girona y el Mallorca, dos de los equipos provenientes de LaLiga EA Sports, tras empatar 0-0 en un duelo en el que catalanes y castellanos se anularon mutuamente, pese a las ocasiones que dispuso en los minutos finales el conjunto local.

Circunstancia que no impedirá al Girona, cuarto, y al Mallorca, quinto, seguir instalados en la zona de promoción de ascenso que cierra el Burgos, sexto clasificado, pese a su derrota en el campo del Almería.

Eso sí, con tan sólo un punto de ventaja sobre el Sabadell, séptimo, que no pudo pasar este domingo de la igualada (0-0) en casa con el Andorra, y el Sporting de Gijón, octavo, que se impuso con mucho sufrimiento por 3-2 al Celta Fortuna con un doblete de Antonio Casas. EFE

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