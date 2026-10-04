8-0. España abre la defensa del título con una goleada ante la débil Francia

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Redacción deportes, 5 oct (EFE).- La selección española femenina de hockey patines, vigente campeona mundial, comenzó este domingo en Asunción (Paraguay) la defensa del título con una contundente goleada ante Francia (8-0), en un estreno plácido que le permitió coger sensaciones antes de afrontar los compromisos más exigentes del torneo.

El combinado dirigido por Sergi Macià cumplió los pronósticos en un partido que, sobre el papel, se presentaba propicio para iniciar el campeonato con confianza. Pese a las irregulares condiciones de la pista, que en algunos momentos dificultaron la estabilidad de las jugadoras, España impuso desde el inicio su superioridad y encarriló un triunfo sin apenas sobresaltos.

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Victòria Porta, con un triplete, lideró la producción ofensiva de la selección española, que también contó con los goles de María Sanjurjo, autora de un doblete, y de Aina Florenza, Sara Roces y Mariona Colomer.

Francia, claramente inferior a la actual campeona, apenas pudo ofrecer resistencia ante una España que controló el encuentro de principio a fin y que aspira a revalidar el título conquistado en 2024 en Novara (Italia).

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El estreno no pudo ser mejor para el conjunto español, que este lunes afrontará un duelo previsiblemente más exigente ante Chile, también a las 22:45 hora española. En la tercera jornada llegará el gran duelo del Grupo A contra Argentina, segunda selección más laureada de la historia con seis títulos mundiales, un enfrentamiento que, salvo sorpresa, estará llamado a decidir el liderato del grupo.

- Ficha técnica:

8 - España: Ferrer; Florenza (1), Piquero, Sanjurjo (2), Porta (3), -cinco inicial-, Roces (1), Colomer (1), Blackman, Salvanyà y Salvat (p.s).

0 - Francia: Buchoux, Lagroye, Herrault, Célia Gohet, D’Haese, -cinco inicial-, Dubocquet, Solène, Gefflot, Husson y Lucie Gohet (p.s).

Goles: 1-0, min.8: Florenza. 2-0, min.10: Sanjurjo. 3-0, min.22: Porta. 4-0, min.25: Sanjurjo. 5-0, min.34: Porta. 6-0, min.35: Roces. 7-0, min.45: Colomer. 8-0, min.48: Porta.

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Árbitros: Paulo Giraudo (ARG) y Leandro Tosoni (ARG). Sin amonestaciones.

Incidencias: Primer partido de la fase de grupos del Mundial de hockey patines disputado en el Pabellón Arena de Asunción (Paraguay). EFE

avm/plv