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0-0. Tablas en la Nova Creu Alta

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Sabadell (Barcelona), 4 oct (EFE).- El Sabadell y el Andorra empataron en la Nova Creu Alta (0-0) en un partido que fue suspendido y reprogramado para este domingo por la alerta meteorológica.

El equipo de Ferran Costa no pudo lograr su cuarto triunfo en cuatro partidos como local, pero sigue invicto en casa y se mantiene en el séptimo puesto, a un punto de la promoción y a seis del descenso.

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El cuadro de Carles Manso encadenó la segunda jornada sin derrota después de la victoria en Gijón (2-3), pero vuelve a posiciones de descenso por los resultados de los rivales.

Manso había asegurado en la rueda de prensa previa que el partido sería "una guerra" y ciertamente estuvo marcado por la intensidad de ambos conjuntos desde el primer minuto.

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Costa introdujo tres novedades en el once respecto al empate en casa del Celta Fortuna (Eneko Aguilar y Nikolay Obolskii, titulares por primera vez esta temporada, y Ángel Baena) y su homólogo hizo cuatro cambios (Jesús Owono, Beloqui, Andoni López y Moro Sidibe).

El Sabadell se adueñó de la iniciativa y tuvo cuatro córneres en los primeros 20 minutos y una ocasión muy clara de gol: Owono se equivocó en el arranque de la jugada, pero Joel Priego no pudo aprovechar la concesión porque su disparo fue demasiado centrado y tímido.

Los locales volvían a superar al adversario a base de energía y hambre y los visitantes sufrían por el ímpetu arlequinado, pero el duelo se fue igualando con el paso de los minutos.

Las defensas se imponían a los ataques y el Andorra apenas tuvo una llegada en toda la mitad, un remate de Andoni López alrededor de la media hora que salió bastante desviado.

El encuentro siguió el mismo guion con el inicio de la segunda mitad. Manso dio entrada a Álex Calvo en el descanso y Costa recurrió a Miki Codina, titular en las primeras siete jornadas, Javi López-Pinto, Alain Ribeiro y Yanis Rahmani y volvió al 5-3-2 habitual. También entraron los visitantes Nacho Quintana, Hugo Solozábal y Hugo López.

Los dos técnicos más jóvenes de la categoría buscaban dar un paso adelante, pero persistía la igualdad y la falta de ocasiones.

El Sabadell pudo marcar poco después de la hora de partido, pero el relate de primeras de Javi López-Pinto se marchó fuera por muy poco, cuando la Nueva Creu Alta ya se relamía.

También buscaron el gol de la victoria Óscar Sanz, Yanis Rahmani y Miki Codina. El Sabadell hizo méritos para ganar, pero le faltó puntería ante un rival que dio por bueno el empate.

El Sabadell se consolida en la zona alta en la temporada de su regreso a LaLiga Hypermotion tras un doble ascenso consecutivo.

- Ficha técnica:

0 - Sabadell: Fuoli; Ton Ripoll (Alain Ribeiro), Óscar Sanz (Catalá, m. 78), Edgar, Eneko (Miki Codina, m. 54); Urri, Pere Pons (López-Pinto, m. 54), Quadri; Joel Priego, Obolskii (Yanis Rahmani, m. 64) y Baena.

0 - Andorra: Owono; Carrique, Bomba, Beloqui, Diego Alende, Andoni López (Álex Calvo, m. 46); Domènech, Efe Akman (Solozábal, m. 67); Lautaro (Nacho Quintana, m. 67), Jordi Cano (Lautaro Spatz, m. 84) y Moro Sidibe (Hugo López, m. 70).

Árbitro: José Luis Guzmán (comité andaluz). Amonestó a los locales Obolskii (m. 34) y Joel Priego (m. 76), y a los visitantes Andoni López (m. 36), Efe Akman (m. 44), Marc Domènech (m. 48), Jordi Cano (m. 67) y Diego Alende (m. 76).

Incidencias: Partido de la jornada 8 de LaLiga Hypermotion disputado ante 7.672 aficionados en el Estadi de la Nova Creu Alta.

EFE

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asm/ism

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