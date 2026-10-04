0-0. Girona y Mallorca empatan sin goles y se alejan del ascenso directo

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Girona, 4 oct (EFE).- El Girona y el Mallorca, dos de los recién descendidos, empataron este domingo sin goles (0-0) en un resultado que no satisface las aspiraciones de ninguno de los dos equipos de acercarse a los puestos de ascenso directo.

El conjunto catalán fue superior y dispuso de las mejores ocasiones, incluido un disparo de Abel Ruiz que se estrelló en el travesaño, pero se topó con un inspirado Arnau Tenas, el mejor de los visitantes, que sostuvo al Mallorca y dejó a ambos equipos con 14 puntos, ya a seis de la segunda plaza.

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Era un duelo entre dos equipos que apenas unos meses atrás competían en Primera División. Ahora, la realidad de ambos les había llevado a la categoría de plata, donde su gran inicio de temporada les había situado en la parte alta de la clasificación y buscaban refrendarlo con tres puntos de prestigio.

Y cerca estuvo el conjunto local de adelantarse en su primer acercamiento, con un potente disparo de Ruiz que se estrelló en el larguero.

Fue el primer aviso de un Girona que, por la banda derecha, con Boñar y Pérez, generaba mucho peligro ante un Mallorca que también amenazó cuando consiguió desplegarse, aunque Torre no encontró portería con un disparo demasiado centrado.

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Poco más ofreció el conjunto mallorquín, incapaz de superar con continuidad el bloque gerundense. El Girona llegaba al área rival con criterio y acumuló ocasiones, que no pudo concretar.

Poco más ofreció el conjunto mallorquín, incapaz de superar con continuidad el bloque gerundense. El Girona llegaba al área rival con criterio y acumuló ocasiones, aunque no logró concretarlas. Van de Beek se encontró con la respuesta de Tenas, que salvó su disparo con un pie providencial, y Boñar, al filo del descanso, envió inexplicablemente alto un remate cuando se encontraba completamente solo.

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Tras el receso, el carrusel de cambios de Luis García igualó las fuerzas, aunque las ocasiones de los primeros 45 minutos parecieron quedarse en el vestuario. Las modificaciones restaron finura al Girona para llegar al área rival, pero tampoco permitieron al Mallorca asentarse en campo contrario.

Parecía conformarse el conjunto balear con el punto lejos de su feudo, mientras que el empate no servía al cuadro catalán, que se revitalizó con los cambios y tuvo el 1-0 en las botas de Hernández, recién incorporado al partido. Sin embargo, Tenas volvió a aparecer para desviar el disparo a córner.

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En el tramo final, el Girona siguió apretando, aunque más con corazón que con juego. Primero Francés, que remató cayéndose, y después Gil, con un potente disparo, volvieron a encontrarse con la respuesta del portero catalán, que sostuvo al Mallorca y mantuvo el 0-0 definitivo.

- Ficha técnica:

0 - Girona: Gazzaniga; Boñar, López (Mumin, min.85), Francés, Moreno; Morante (Beltrán, min.66), González; Pérez, van de Beek (Gil, min.72), Sarasa (Hernández, min.72); Ruiz (Pyshchur, min.66).

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0 - Mallorca: Tenas; Puigmal (Cerdà, min.57), Raíllo, Soumahoro, Moreno (Lato, min.45); Sánchez, Donald, Torre (Darder, min.58), Sala (Fernández, min.85); Buksa (Liso, min.58), Fuentes.

Goles: Sin goles

Árbitro: Eder Mallo Fernández. Mostró tarjeta amarilla a Izan González (min.63) por parte del Girona y a Antonio Sánchez (min.10), a Alberto Moreno (min.32), a Pablo Torre (min.52) y a Adrián Fuentes (min.87) por parte del Mallorca.

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Incidencias: Octava jornada de la Liga Hypermotion disputada en el Estadi Montilivi ante 8.573 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del temporal que ha azotado Cataluña este fin de semana. EFE

avm/jl