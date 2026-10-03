Espana agencias

Participantes en la manifestación por la vivienda en València acampan ante el Ayuntamiento

Guardar

València, 3 oct (EFE).- Un grupo de personas que han participado en la manifestación por la vivienda celebrada esta mañana en València han decidido de forma espontánea acampar en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad y ya han comenzado a llegar las primeras tiendas, una quincena.

El Sindicato de Inquilinas de València, una de la entidades convocantes de la manifestación celebrada este sábado, ha asegurado que apoya esta acampada que ha surgido de una "manera autónoma" y como muestra de la "rabia que la crisis de la vivienda ha sacado a la calle" y de que su paciente "se ha acabado"

PUBLICIDAD

En redes sociales, el Sindicato aclara que la acampada "pertenece a las personas diversas que la han levantado" y añade que por eso creen que son ellas las que "tienen que definir sus objetivos de manera asamblearia y colectiva".

"Ahí estaremos, como una más, poniendo nuestra experiencia y nuestras fuerzas a su servicio", indican desde el Sindicato.

El grupo que ha comenzado a acampar en círculo en la plaza del Ayuntamiento de València lo ha hecho de forma espontánea tras participar en el manifestación que tras recorrer varias calles de la ciudad ha finalizado en el Palau de les Arts, donde hoy se celebraba el encuentro 'Valencia Real Estate Summit 2026', con profesionales del sector inmobiliario, la inversión, el emprendimiento y el liderazgo.

PUBLICIDAD

Tras la manifestación se han producido incidentes entre la policía que custodiaba el centro operístico y los manifestantes, que se han saldado con nueve agentes de la Policía Nacional heridos y al menos cinco personas detenidas.

El sindicato de Inquilinas de Valencia afirma que vienen "semanas decisivas" y que "la indignación crece y las movilizaciones irán a más". "No estamos solas, estamos trabajando con el sindicalismo de clase para hacer un salto que esté a la altura de la emergencia que vivimos".

"Vamos hacia la huelga general y lo que viene no se construirá solo desde la plaza, también en cada barrio, en cada pueblo y en cada centro de trabajo", asegura el sindicato.

A añade que sus demandas "son claras: contratos indefinidos, bajada de los alquileres, suspensión de todos los desahucios y expropiación de las viviendas en manos de fondos y empresas especulativas". EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de las manifestaciones en toda España por la crisis de la vivienda, en directo | Decenas de miles de personas piden “la huelga general” en varias ciudades

Más de 50 ciudades españolas acogen este sábado manifestaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas, un día después de que PP, Vox y Junts tumbaran los dos decretos de vivienda del Gobierno, que baraja un adelanto electoral mientras crece el reclamo de una huelga general

Última hora de las manifestaciones en toda España por la crisis de la vivienda, en directo | Decenas de miles de personas piden “la huelga general” en varias ciudades

Una cueva desconocida bajo el bar, posible causa del derrumbe en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

El alcalde asegura que nadie en el pueblo conocía la existencia de la cavidad bajo el edificio

Una cueva desconocida bajo el bar, posible causa del derrumbe en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estos neumáticos no necesitan llevar cadena, puedo ir por la nieve y circular por cualquier sitio”

El experto recomienda montar las cuatro cubiertas iguales y advierte sobre consejos basados solo en el precio o el stock disponible

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estos neumáticos no necesitan llevar cadena, puedo ir por la nieve y circular por cualquier sitio”

Cataluña envía un ES-Alert para suspender la movilidad desde 20:00 horas por tormentas: la Aemet avisa de que el domingo será el peor día

La Agencia Estatal de Meteorología emite un aviso especial por “lluvias torrenciales y vientos muy fuertes asociados a las tormentas en Barcelona y Girona”

Cataluña envía un ES-Alert para suspender la movilidad desde 20:00 horas por tormentas: la Aemet avisa de que el domingo será el peor día

Dos buques españoles se integran en la misión de la OTAN para disuadir amenazas y reforzar la vigilancia marítima en el Mediterráneo

La fragata Blas de Lezo y el buque de aprovisionamiento Patiño ya navegan en el mar Mediterráneo como parte de la Agrupación Naval Permanente de la OTAN

Dos buques españoles se integran en la misión de la OTAN para disuadir amenazas y reforzar la vigilancia marítima en el Mediterráneo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una cueva desconocida bajo el bar, posible causa del derrumbe en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

Una cueva desconocida bajo el bar, posible causa del derrumbe en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estos neumáticos no necesitan llevar cadena, puedo ir por la nieve y circular por cualquier sitio”

Dos buques españoles se integran en la misión de la OTAN para disuadir amenazas y reforzar la vigilancia marítima en el Mediterráneo

El problema de la vivienda inunda Madrid de llamamientos a la huelga general y proclamas contra los fondos buitre en una manifestación histórica: “Vamos a dar guerra hasta que nos escuchen”

Cómo deben colocarse los coches para dejar paso a una ambulancia en un atasco, según las nuevas normas de la DGT

ECONOMÍA

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

DEPORTES

España-República Checa, en directo: ya están los onces y Luis de la Fuente sale con dos debutantes y hasta nueve cambios

España-República Checa, en directo: ya están los onces y Luis de la Fuente sale con dos debutantes y hasta nueve cambios

Quién es Rosa Pereira, la mujer de Fabián Ruiz que va a tener su primer hijo y por lo que es baja contra la República Checa: discreta, psicóloga y sevillana

Fabián Ruiz, baja de última hora para el partido de la Nations League ante la República Checa: va a tener su primer hijo

Cuando marcar gol a los checos era ‘Misión Imposible’: 37 años de sequía hasta que llegaron los campeones del mundo

A qué hora y dónde ver el partido entre España y República Checa de la Nations League: La Roja quiere seguir su racha invicta