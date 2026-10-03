Fran García: “Muy contento por volver aquí, participar y ayudar al equipo”

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Oviedo, 3 oct (EFE).- Fran García, defensa de la selección española, manifestó este sábado su satisfacción por volver al equipo en el duelo de la tercera jornada de la Liga de Naciones con victoria por 3-1 ante la República Checa, expresó que “no hay partidos fáciles” y remarcó que toda la plantilla va “a una” y no se notan los cambios en el once.

“Contento, sobre todo con una campeona del mundo, aquí en casa, en Oviedo. Darle las gracias a la afición por el apoyo y el cariño que siempre muestran. En lo individual, muy contento por volver aquí, participar y tratar de ayudar al equipo”, valoró en ‘RTVE’.

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Fran García admitió que no fue un encuentro sencillo. “Al final, aquí no hay partidos fáciles. Se ha apretado un poquito en la segunda parte, pero al final los cambios también ayudan mucho y eso es lo importante que es el grupo para nosotros, que cualquiera de los que entran tienen un papel igual de importante que los once que salen”, dijo.

En su vuelta a la selección, Fran García recordó que “eran muchas caras conocidas” sobre el campo. “Pero habla de la calidad del grupo que hay. Al final, todo están en el mismo barco, todos van a una y en situaciones como hoy, con nueve cambios en el once, sabes que la gente trabaja, da lo mejor de sí y sacas partidos adelante como el de hoy”. EFE

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