Voces del Gobierno ven muy probable un adelanto electoral si finalmente caen los decretos de vivienda

02/10/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, a su llegada a una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Congreso vota hoy la convalidación o derogación de los dos Reales Decretos en materia de vivienda publicados por el Gobierno esta semana en el BOE. En concreto se tratan del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, y del Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está sopesando adelantar las elecciones generales de manera inmediata si finalmente decaen los dos reales decretos sobre vivienda, según trasladan fuentes del Consejo de Ministros a Europa Press.

Aunque Sánchez ha reiterado en numerosas ocasiones que las elecciones generales serán en el año 2027, las fuentes consultadas ven un "99%" de posibilidades de que cambie el paso y anuncie la convocatoria electoral de manera inmediata. Si disuelve las Cortes en próximos días, la cita con las urnas sería el domingo 29 de noviembre.

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El contexto de movilización social por la vivienda con una acampada en la Puerta del Sol durante casi una semana, tras el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio de Retiro expulsada de su casa, y la negativa de PP, Vox y a última hora Junts de rechazar los decretos, hace que en el Ejecutivo haya quien vea el adelanto como la opción más probable.

En todo caso, la decisión está en manos de Sánchez, que desde que el jueves por la noche se conoció el 'no' de Junts, ha tratado de aumentar la presión sobre los tres grupos de la derecha que van a votar en contra de la convalidación. El jefe del Ejecutivo confirmó que no van a retirar los decretos y quieren que cada grupo parlamentario se retrate con su voto.

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No obstante, fuentes de Moncloa niegan que estén barajando la posibilidad de adelantar las generales y desmienten que se haya convocado un gabinete de crisis en Presidencia del Gobierno para tomar una decisión. Igual que Sánchez insisten en que en este momento toca estar centrados en el Congreso y en la decisión de cada grupo. De hecho PSOE y Sumar forzaron que la votación se haga de manera individual para incrementar la presión sobre los diputados.

Este mismo viernes a su llegada al Congreso, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha rechazado "hacer cábalas" sobre la posibilidad de que Sánchez, disuelva las Cortes y convoque elecciones generales si el Congreso tumba el decreto que, entre otras cosas prohíbe los desahucios hasta 2030.

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"Yo no estoy con cábalas de qué es lo que debemos hacer si hoy esto no se convalida. No me cabe en la cabeza que se pongan cuestiones de interés partidista o estrategia contra una decisión que hoy clama el pueblo español", ha comentado a su llegada al Palacio de la Carrera de San Jerónimo para asistir a la sesión plenaria.

En este contexto, ha subrayado que este es un "día trascendental, pero no para el Gobierno", sino para las familias "están expectantes ante lo que se vaya a votar en el Congreso con respecto a un derecho constitucional, que es el derecho a la vivienda".

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Por eso, ha hecho un nuevo llamamiento a los grupos que han anunciado su voto en contra --PP, Vox, UPN y Junts-- para que "al menos se abstengan" y permitan que estas leyes sigan vigentes, se "sigan impidiendo desahucios" y "se pueda acceder a vivienda".

Asimismo, el coordinador de los parlamentarios del PSC José Zaragoza ha dicho que no es partidario de ir a elecciones. "Lo que hemos de hacer es batallar por los derechos de los ciudadanos. Nosotros no nos hemos de rendir. Ahora toca dar la batalla de los derechos de los ciudadanos y dejar en evidencia a los partidos que solamente defienden sus intereses", ha comentado, antes de recalcar a Junts que "defender Cataluña es defender también a los catalanes" y la formación de Carles Puigdemont no lo está haciendo.

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