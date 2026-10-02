Sánchez avisa a PP y Junts: "La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan"

02/10/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Congreso vota hoy la convalidación o derogación de los dos Reales Decretos en materia de vivienda publicados por el Gobierno esta semana en el BOE. En concreto se tratan del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, y del Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado a PP y Junts que si finalmente rechazan los decretos ley de vivienda que se deciden este viernes en el Congreso "la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan".

Tras el debate de los decretos que el Gobierno ha defendido en la Cámara Baja para intentar paliar la crisis de vivienda, Sánchez ha querido realizar una intervención final para referirse a los grupos parlamentarios.

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En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha "rogado" a los grupos parlamentarios que apoyen los textos para intentar poner "orden" y "humanidad" en el mercado de la vivienda, y ha terminado lanzando un aviso a PP y Junts, formaciones que han avanzado su voto en contra a los dos textos.

"Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan".

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