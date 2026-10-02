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Sánchez, a PP y Junts: "La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado a PP y Junts de que si finalmente rechazan los decretos ley de vivienda que se deciden este viernes en el Congreso "la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan".

Tras el debate de los decretos que el Gobierno ha defendido en la Cámara Baja para intentar paliar la crisis de vivienda, Sánchez ha querido realizar una intervención final para referirse a los grupos parlamentarios.

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Desde la tribuna, el jefe del Ejecutivo ha "rogado" a los diputados que apoyen los textos para intentar poner "orden" y "humanidad" en el mercado de la vivienda que si no se controla, dice, "acabará destruyendo" la sociedad, y ha terminado lanzando un aviso a PP y Junts, formaciones que han avanzado su voto en contra a los dos textos.

"Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan".

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DAÑO "INMENSO" A ESPAÑA

Sánchez ha trasladado toda la presión a las formaciones lideradas por Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont, pidiéndoles que estén "a la altura de lo que está pidiendo la ciudadanía" y les ha advertido de que este es el momento de demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que "su deseo de dañar a este Gobierno".

En esa misma línea ha alertado de que si finalmente decaen los decretos el daño que se infligirá al país será "inmenso" porque afectará a la vida cotidiana de millones de españoles y también al crecimiento económico, a la imagen internacional de España e incluso a la confianza de la población en la democracia y en las instituciones.

"Y si ese daño se produce, esta vez, la culpa no la tendrá la troika, ni la prima de riesgo, ni los bancos. La tendrán aquellos que voten "no" desde su escaño", ha avisado, haciendo hincapié en que las medidas que se deciden este viernes en la Cámara Baja tienen "especial trascendencia en la vida de la gente de a pie".

MEDIDAS SON "EQUILIBRADAS" Y "SIN EXTREMISMOS"

Sánchez les ha pedido a los diputados de estos grupos que en el momento de emitir su voto se olviden del cálculo político, de los argumentarios de sus partidos y "de las presiones que les llegan de arriba" y piensen en la gente que más necesita del amparo de lo público.

Para el jefe del Ejecutivo las medidas aprobadas el pasado martes en el Consejo de Ministros y que ahora el Congreso debe decidir si convalida o tumba, "son necesarias, razonables, equilibradas" y han sido acordadas con una mayoría de grupos parlamentarios.

Entre ellas están la prohibición de desahucios hasta el año 2030, la limitación de compra de vivienda a fondos buitre hasta 2028, así como ayudas a la compra y bonificaciones fiscales a propietarios. En el segundo decreto se incluyó la prórroga automática de los contratos de alquiler, una demanda del Sindicato de Inquilinos.

"En ellas no hay extremismos, hay meses de análisis técnico y negociación con todas sus señorías y con los grupos parlamentarios que han tenido a bien el querer compartir ese diálogo y esa negociación", ha defendido Sánchez.

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EuropaPress

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