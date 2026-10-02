Portavoz del Govern catalán critica que Junts propusiera "de madrugada" un texto alternativo al decreto de vivienda

29/09/2026 La portavoz del Govern de Catalunya, Silvia Paneque, ofrece una rueda de prensa, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). POLITICA David Zorrakino - Europa Press

Guardar

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha criticado que Junts propusiera "de madrugada" un texto alternativo al decreto de vivienda presentado por el Gobierno.

En una entrevista este viernes en Ser Catalunya recogida por Europa Press, ha asegurado que el Ejecutivo central lleva "semanas trabajando" en este texto y hablando con los grupos sobre las políticas de vivienda.

PUBLICIDAD

"Si uno no ve claro unas medidas, pone otra sobre la mesa y una alternativa", ha asegurado la consellera, que ha añadido que todo el mundo tiene su parte de responsabilidad, tanto el Gobierno como la oposición.

Paneque considera que esta es una problemática lo bastante generalizada entre la población catalana "como para que Junts, que dice defender Catalunya, defienda una cuestión tan sencilla como el derecho a la vivienda".

PUBLICIDAD

"No es un momento de mostrar cómo queda uno con la posición propia, sino pensar en el colectivo, en el común. Hay muchas personas que están esperando estas medidas", ha subrayado.