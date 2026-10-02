Admiten la demanda contra la policía nacional presuntamente infiltrada en grupos independentistas de Girona

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El Juzgado de Primera Instancia 3 de Girona ha admitido a trámite la demanda civil que el activista Òscar Campos ha interpuesto contra la agente de Policía Nacional que mantuvo una relación de pareja y convivencia con él para, presuntamente, infiltrarse en el movimiento independentista y social de Girona, ha informado la entidad en un comunicado este viernes.

El activista pide que se condene a la agente infiltrada por la intromisión ilegítima en su derecho fundamental a la intimidad y que lo indemnice con 152.220.54 euros por los perjuicios causados y en concepto de daño moral.

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Con esta demanda, la defensa de Campos abre la vía civil en paralelo a la vía penal, pues actualmente el caso se encuentra "encallado" en el Tribunal Constitucional a la espera de que se resuelva el recurso de amparo contra la decisión de no admitir a trámite la querella.

El director de Òmnium, Xavier Antich, ha asegurado que "después de que la vía penal se cerrara sin hacer ninguna investigación, y mientras el Tribunal Constitucional tiene pendiente la resolución del recurso de amparo, hemos de utilizar todas las vías disponibles para defender los derechos fundamentales".

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La demanda admitida a trámite expone que Campos sufre desde 2023 una situación de "profunda afectación psicológica y emocional derivada de un engaño sostenido en el tiempo", durante más de 2 años, que ha afectado a su confianza personal, estabilidad emocional y la manera de relacionarse con otros, y que ha atentado contra su dignidad y le ha provocado una ruptura intensa de sus esquemas afectivos y confianza.