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Zverev salva una bola de set y sella con quince 'aces' su estreno en Pekín

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Pekín, 1 oct (EFE).- El alemán Alexander Zverev (n.2), primer cabeza de serie, derrotó este jueves al británico Cameron Norrie (n.39) por 7-6(1) y 6-4 y avanzó a los octavos de final del Abierto de China, después de salvar una bola de set y apoyarse en quince saques directos.

El encuentro duró una hora y 41 minutos sobre la pista dura de la central Diamond del Centro Nacional de Tenis de Pekín, en una jornada soleada.

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Norrie exigió al favorito durante una primera manga en la que dispuso de las únicas dos oportunidades de rotura. La primera llegó en el cuarto juego, cuando Zverev sobrevivió a varios errores de derecha y conservó el servicio después de diez puntos.

El británico mantuvo la presión con sus incursiones a la red y combinaciones de dejadas y golpes de pase, mientras que el alemán encontró en el saque una salida para los momentos comprometidos.

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Con 6-5 en contra, Zverev afrontó una bola de set después de que Norrie enlazara un resto ganador y una derecha cruzada. La neutralizó con un servicio que su rival no pudo devolver y añadió un 'ace' y otro saque eficaz para alcanzar el desempate.

Allí cambió el equilibrio. El alemán tomó ventaja al resto, la amplió con una volea de revés y se impuso por 7-1, sin conceder al británico margen para prolongar la disputa.

El segundo parcial volvió a exigirle resistencia. Con 2-2, salvó la tercera y última oportunidad de rotura de Norrie con el servicio y encadenó dos 'aces' para conservar su saque.

El británico respondió levantando una ocasión de quiebre en el juego siguiente, pero terminó cediendo cuando sacaba para igualar 5-5. Zverev se adelantó 0-30, abrió dos bolas de partido con un revés cruzado y aprovechó la primera para lograr la única rotura del encuentro.

Campeón este año de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos, el alemán suma ya 57 victorias esta temporada y amplía a 9-0 su dominio ante Norrie.

En octavos se enfrentará al vencedor del duelo entre el argentino Sebastián Báez (n.51) y el chino Shang Juncheng (n.250). EFE

(foto)

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